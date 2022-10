Niklas Marton (20) er fersk student i Bergen.

Som liten ble han forbannet hvis han ikke fikk til de samme turn-triksene som tanten sin, og han beskriver seg selv som nerd.

Nå har han nettopp startet på sivilingeniørutdanningen Informasjonsteknologi og økonomi på Universitetet i Bergen.

Men han er ikke i Bergen primært for å studere. Niklas satser nemlig på turn, og har flyttet for å følge drømmen.

HÅP. Niklas håper å leve av Tiktok og Turn.

– Studering er en sånn sidegreie, sier en smilende Niklas.

Han møter Studvest utenfor det som tidligere var et hotell på Nygårdshøyden. Nå er den klassiske bygningen hjemmet til han og 19 andre studenter. Sola skinner og han er nettopp ferdig med lørdagsøkta. Den varer vanligvis i tre timer.

Håpet er å leve av Tiktok og turn. Nå er han på landslaget og på Tiktok har han 132.000 følgere.

Turn beskriver han som et tapsprosjekt og på Tiktok har han så langt tjent 17 kroner. Pengene ruller ikke inn, med andre ord.

Bestekompisene

Men hvordan blir man egentlig populær på Tiktok? Hvordan lever man av det? Og hvordan starter man?

For å finne ut av det må vi noen måneder tilbake i tid, til Niklas sitt barndomsrom på Hamar. Der har han nettopp postet en parodi på en treningsvideo, hvor han blant annet gjør øvelsen «aktiv planke». Det skal bli en gjenganger i vidoene hans.

SETUP. Det er ikke mye ressurser lagt inn i mobilstativet når man filmer en video.

– Etter at jeg hadde posta den videoen ringte Fredrik meg og sa «det her er jo genialt, det må du gjøre mer av».

Fredrik Bjørnvik Aas (22) har over 162.000 følgere på Tiktok og turner på landslaget med Niklas. Han og Niklas er mye sammen. Nesten litt for mye, ifølge Fredrik.

De bor sammen, trener sammen, filmer videoer sammen, fester sammen og spiser sammen. Det er Fredrik som oftest er mannen bak kameraet og ideene.

– Han er en mastermind, hvis han ikke hadde ringt meg hadde ikke alt dette skjedd, skryter en tydelig stolt Niklas av Fredrik, men legger til at de må passe på at de ikke blir for lei hverandre.

Kompisene filmer alt fra stupevideoer til turnvideoer til treningsøvelser. Humor står alltid sentralt i videoene. Hvis de selv ikke flirer av videoen, er det ikke vits å publisere den. Da synes mest sannsynlig ingen andre den er gøy heller, ifølge dem.

AKTIV PLANKE. Slik ser en typisk aktiv planke posisjon ut.

Selv holder Fredrik seg mer bak kameraet og har blant annet filmet mye av innholdet til flere kjente turnere. Han sier at det fine med å jobbe med Niklas er at Niklas gjør alle de kleine ideene som Fredrik selv ikke vil gjøre. Som for eksempel å etterligne strandscenen fra Mamma Mia.

Rik på internett

I Norge er det rundt 900.000 brukere på appen TikTok. Ifølge NRK Beta sin oversikt over de største norske Tiktok-profilene er den mest fulgte brukeren Gurobelly med over syv millioner følgere.

Så hvordan tjener man penger på Tiktok? Et raskt google-søk foreslår tre forskjellige metoder.

Det er jo ingen som vet hva jeg heter, de kaller meg bare «aktiv planke».

Tiktok-er Niklas Marton (20)

Det første er å være med i Tiktok creation fund. Da mottar man penger direkte fra Tiktok basert på hvor mange visninger man får på videoene sine. Litt som på samme måte artister får en liten andel per avspilling på strømmetjenester som Spotify.

LLA TIKTOK. Niklas går inn i en karakter når han skal filme TikToks.

Den andre metoden er å få donasjoner gjennom direktesendinger. Da sitter seerne hjemme og donerer penger med fargefulle emojies. Disse emojiene kan være verdt alt fra et par kroner til flere hundre kroner. Brukeren får sin del og Tiktok tar sin del.

Det er noen brukere i Norge som tjener betydelige summer på dette. I februar skrev Nettavisen om 20-åringen Daniel Christensen fra Trondheim som gjennom slike donasjoner tjente rundt 85.000 kroner på tre uker.

Kanskje den største og mest innbringende metoden er reklame. Da kan brukere tjene penger ved å reklamere for produkter og tjenester på Tiktok-kanalen sin. I dette tilfellet vil det være snakk om egne reklameavtaler som brukeren selv lager. Tiktok får da ingenting av overskuddet.

Det er denne metoden Niklas håper han kan tjene penger på ved siden av studielånet. For turn er det nesten ingen som tjener penger på, med mindre du er i OL.

Pinlig med baris

Mange av videoene til Niklas inneholder øvelsen aktiv planke. Enkelt forklart er det en øvelse hvor man står i planke og beveger hoften opp og ned mot bakken. Emneknaggen aktivplanke har i dag over 90 millioner visninger. Niklas er oppfinneren bak.

– Det verste er ikke å gjøre aktiv planke, det verste er å stå i baris, sier Niklas og ler. Han forteller at å stå halvnaken er en del av karakteren hans.

Karakteren er nemlig litt småcocky og en del av «gutta». Selv håper han at han i virkeligheten er mer ydmyk enn som så.

FREMME TURN. Niklas og Fredrik håper å fremme turn ved å publisere på TikTok.

– Det er jo litt meg i det selvfølgelig, men jeg har tenkt over det her, tenk om en dag så er det ikke forskjell lenger også bare faser jeg og karakteren inn i hverandre.

Han beskriver karakteren som sitt alter ego. Her i Bergen har det blitt mange videoer som den skjorteløse karakteren uten skjorte på. På Bybanen, på Den blå steinen til på Fløyen.

Kjendisstatus

Med mange følgere på sosiale medier følger også oppmerksomhet utenfor skjermen. Fredrik og Niklas forteller om barn som venter en hel time utenfor turnhallen deres for å ta bilde med dem.

– Det er jo ingen som vet hva jeg heter, de kaller meg jo bare «aktiv planke», forteller Niklas. Han beskriver seg som en D-kjendis. Om mulig kan han strekke seg til en C-kjendis.

Og der Niklas er litt blyg på kjendisstatusen sin, sammenligner Fredrik han med Herman Flesvig og sier at det er jo nesten ingen kjendiser som blir spurt om å ta bilder med folk på sin egen alder.

FANS I ALLE ALDERE. Niklas opplever at alt fra små barn til studenter spør han om bilde.

For det er ikke bare 10-åringene som synes det er stas med Niklas. Folk oppi tyve-årene kan bli fnisete og spørre han om et bilde. Spesielt på fylla.

Og standardspørsmålet er alltid «kan du ta aktiv planke?».

– Jeg gjorde det faktisk en gang i fadderuka, og da ble jeg helt blå på albuene. Så det var nok med én gang, sier Niklas.

Trender på TikTok

Aktiv planke trenden har også krysset landegrenser. Niklas kan fortelle om folk som sender videoer fra Sverige, Danmark og Finland.

– Folk har gått helt amok, jeg får videoer av at de gjør aktiv planke på rullebånd på flyplasser og oppå kassa i butikken.

ALLTID SAMMEN. Niklas og Fredrik spiser sammen, trener sammen, filmer sammen og fester sammen.

Det er ikke uvanlig at Niklas eller Fredrik trender på Tiktok. Og motivasjonen? Fremme turn og forhåpentligvis tjene penger.

– Turn er jo ikke en så profilert sport som fotball og langrenn sier Fredrik.

VM i Liverpool

Trenerne virker ikke like begeistret over at de profilerer seg på denne måten, forteller de. Men guttene har en mistanke om at de egentlig er hemmelig stolte av dem. Så får de bare unngå å filme i treningstiden.

Om et par uker skal Niklas til Liverpool for å konkurrere i VM i frittstående turn. Allerede nå begynner han å kjenne på det å drive med fulltidsstudie og turn fulltid.

Dagene går til turn, videoskaping og studier – som oftest i den rekkefølgen. Med 80 prosent oppmøte på studiet er det ikke bare-bare, men han forsikrer oss om at han ikke får for mye fravær.

– Det hadde vært en sykt kjip måte stryke på, sier han.

