Hedda Baade Johansen (20) tar en pause i sofaen med noen venner på Kvarteret, hvor hun jobber som frivillig. Hun studerer teatervitenskap på Universitetet i Bergen (UiB) og har en stor obligatorisk oppgave som snart skal leveres inn, men velger å bruke denne dagen på jobb.

– Det blir på en måte en pause fra lesing og eksamen.

PAUSE. Hedda Baade Johansen (20) mener det er viktig å ta seg ordentlige pauser i lesingen. Foto: Aurora Åsheim

Hedda tenker det er nødvendig å ta seg ordentlig pauser fra lesing og skriving, og mener det gjør eksamenslesingen mer effektiv.

– Prøv å legge det helt fra deg. Jeg vet det kan være vanskelig, og jeg får det ikke alltid til selv. Men jeg tror de ti minuttene, halvtimen eller to timene er helt nødvendige, sier hun.

– Hva gleder du deg mest til når du er ferdig med eksamen?

– Å sove lenge med god samvittighet.

Pause på pingpongbordet

På bordtennisbordet på Handelshøyskolen BI (BI) står det en vennegjeng med godt humør og får beveget kroppen. litt. Førsteårsstudent i økonomi og administrasjon, Christian Lothe (22), forteller siste innsats blir lagt før eksamen torsdag neste uke.

– Det er mye å gjøre i eksamensperioden. da. Det blir mye lange dager, men jeg føler det går ganske fint, sier han.

EKSAMENSPERIODE. BI-student Christian Lothe forteller at perioden byr på lange dager. Foto: Pedro Rendon

– Hvordan kobler du av i eksamensperioden?

– Det blir jo mye skole, det gjør jo det. Men det blir trening og et eller annet på kvelden.

Christian forteller videre at planen for sommeren blir å koble helt av og nullstille seg.

– Så må jeg jobbe litt. Ellers er det familieferie og tur med gutta til Spania.

Trening og vasking

Einar Mosleth (25) og Eivind Andreas Farstad (25) sitter på en nesten tom Diskuterbar og leser til eksamen.

– Hvordan går det med lesingen?

DET GÅR. Eivind Andreas Farstad (25) synes eksamenslesingen går greit. Foto: Aurora Åsheim

– Nei, hva skal man si. Det går, sier Eivind og ler. Han tar master i samfunnsøkonomi ved UiB.

Begge er enige om at trening er den beste måten å koble av på i eksamensperioden.

– Jeg stikker fort ned på Vektertorget for en pause, forteller Einar, som studerer informatikk- matematikk- økonomi på UiB.

FERIE. Einar Mosleth (25) gleder seg til sommerferien.

Eivind sier at han har brukt helgen på å vaske leiligheten for å distrahere seg fra eksamensstresset.

Kompisene gleder seg til sommeren, som for Eivind skal brukes på internship.

Einar skal ta sommeren helt med ro.

– Jeg skal rett hjem på ferie hos mamma og pappa. Det blir deilig.

Stress og bordtennisterapi

Marius Haram Halvorsen (21) og Erlend Bentzen (24) sitter på Integrerbar og stirrer inn i PC-skjermene sine, når Studvest avbryter lesingen. De studerer begge biologi på UiB, og forteller at det ble en skippertaksløsning på eksamenslesingen dette semesteret.

GAMMELDAGS. Marius Haram Halvorsen (21) mener eksamensformen på universitetet ikke gir godt vurderingsgrunnlag. Foto: Aurora Åsheim

– Det kunne gått bedre, sier Erlend om lesingen så langt, og forteller at de synes eksamensperioden er stressende.

Marius sier det ofte blir litt for lange pauser med bordtennisspilling i lesingen, men at han synes det er vanskelig å koble av.

– Jeg tenker på eksamen hele tiden.

KAMP. Det går hardt for seg i lesepausene på Integrerbar for Erlend Bentzen (24). Foto: Aurora Åsheim

Marius mener mye av stresset skyldes at eksamensformen er gammeldags.

– Hvis jeg føler meg dårlig den ene dagen det er eksamen, så går det dritt selv om jeg ikke nødvendigvis er dårlig i faget, sier han.

Enkel løsning

Gina Marie Johansen (22) studerer Medisinsk Teknologi på UiB, og tar eksamenslesingen med ro.

– Eksamenslesingen går sånn passe. Det er en uke til eksamen og jeg begynte å lese i dag, så det er akkurat nok tid tror jeg.

ØYLIVET. Gina Marie Johansen (22) foretrekker reality for å koble av fra eksamensstress. Foto: Aurora Åsheim

Gina mener hun har flere gode metoder for å koble av fra eksamensstresset, men har en klar favoritt.

– Å se på reality-TV er det beste, sier hun, og forteller at det går mye i Love Island UK og FBoy Island på kveldstid sammen med god mat.

Noe hengende over seg

Inne i kantinen på Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet (MatNat), er det ikke få som sitter i den dypeste konsentrasjon.

Blant disse er Marie Jørgensen, en «immigrant» fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) som studerer administrasjon og organisasjonsvitenskap, og Erika Svendsen som studerer havteknologi.

KOBLE AV. Erika Svendsen forsøker å koble av ved å se på film, gå ut eller være med venner. Foto: Predro Rendon

– Hvordan har dere det i eksamensperioden, og hvordan takler dere det?

– Det er en kjip periode, men det går jo, svarer Erika.

Marie nikker og sier at «det går på et vis», men kjenner at det henger over deg hele tiden.

– Men på mandag er jeg ferdig, og det blir deilig, sier hun.

– Hva gjør dere for å koble av?

– Godt spørsmål. Det er å samle seg med venner på kvelden, gå ut og spise eller å se på en film. Jeg prøver å ikke bli fristet av fest og moro, sier Svendsen.

Fullt kjør

Inne på BI sitter entreprenørskap-studentene Mari Bokneberg og Sigrid Lie i dyp konsentrasjon med et mobilspill.

– Vi har det hyggelig. Det går fint, men det er veldig lange eksamensperioder. Dette året har vi hatt tre prosjektoppgaver, så det har vært fullt kjørskjør siden begynnelsen av semesteret egentlig, forteller Sigrid.

PAUSE. Mari Bokneberg og Sigrid Lie har blitt enige om å bli flinkere til å ta pauser. Foto: Pedro Rendon

Begge går tredjeåret, og legger inn siste innsats med to prosjektoppgaver og bachelor som skal leveres.

– Vi har vært på skolen hver dag, det har vært veldig slitsomt, sier Mari.

– Hvordan kobler dere av?

– Vi går ned i underetasjen, tar litt luft og kjøper noe digg i kantina. Også spiller vi disse mobilspillene, svarer Mari raskt.

Sigrid påpeker at de er altfor dårlige til å ta pauser.

– Vi har snakket en del om det fordi vi møtes hver dag i ni-ti-tiden og sitter til langt ut på kvelden. Det går utover effektiviteten, så det må vi bli bedre på, sier hun.

