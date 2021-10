Studcast er tilbake med en ny episode. Denne uken kan du høre Øyvind, Astri og AJ dykke dypt i Studentbergens små og store begivenheter.

Du kan som alltid lytte til Studcast på iTunes, Spotify eller ved å søke opp «Studcast» i din foretrukne podcast-app. Eventuelt kan du tune inn på Studentradioen sin kanal fredag klokka 13.

I denne ukens episode diskuterer Øyvind, Astri og AJ Studvestjournalist Astrid Folvik sin kommentar, som er en hyllest til latskap. Du trenger ikke være med på alt, men er det egentlig så lett å bare si nei?

Charlotte Hjort, leder av Grønn Liste, har skrevet et leserinnlegg i Universitas om at studentene i Oslo mangler et sted de kan gå når de ikke forstår hvor de skal få den hjelpen de trenger. Dette er bedre kjent som en generell rådgiver. Nå har Studentparlamentet i Oslo bestemt at UiO skal få det, og reporter Kasper Valestrand har undersøkt om dette også kan være noe for Bergen.

Professor ved NTNU Jan Helgerud, også kalt “Mr. Oksygen”, er bekymret for at studentene drikker for mye og beveger seg for lite. Studcast-gjengen er enig i at det er lov å være lat, men har vi blitt for late etter korona? Og hvor mange kalorier er det egentlig i en sixpack?

Ha en flott helg! Studcast er tilbake til samme tid neste uke!

Studcast er en samarbeidsproduksjon mellom Studvest og Studentradioen i Bergen.

