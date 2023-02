Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) publiserte en forskningsartikkel i 2020, hvor det kom frem at nordmenn i snitt skaffer seg 23,5 klesplagg i året og at 86 prosent av alle klær kjøpes nye.

Køen strakk seg langs husveggen på Bergen Kjøtt før dørene åpnet. Clothing Swap Bergen måtte oppfordre folk til å komme på neste arrangement allered før de stengte.

– Clothing Swap Bergen ønsker å bidra til at folk ikke kjøper nye klær. Det er nok klær i verden allerede. Det er så mye brukte klær, som vi må tilgjengeliggjøre det for folk, sier daglig leder Marjolein Roozen.

Poeng per plagg

Konseptet innebærer at de som kommer kan ta med seg opptil 10 klesplagg som de bytter inn og mottar poeng for. Poengene gis for hvert plagg ut ifra hvilket type plagg og hvilken kvalitet det har. Poengene kan igjen byttes inn for andre plagg man finner på stativene. Inngangsbilletten kostet 50 kr for studenter.

POENG: Alle klærne er verdt ulike poeng.

Daglig leder Roozen er fra Nederland, og pleide å gå på slike byttedager der. Da hun ikke fant noe liknende konsept her, bestemte hun seg for at hun ville starte det selv her. Responsen har fra første arrangement vært veldig positiv, forteller hun.

MANGLET: Da Marjolein Roozen fra Nederland fant ut at det manglet et klesbytte-arragement i Bergen, bestemte hun seg for å starte et selv.

Roozen mener at klesbytte er mer effektivt enn å levere klær til klesinnsamlingsbokser.

– Folk tror de gjør det riktige ved å levere klærne til klesbokser, men så blir det sendt bort og så er det ikke vårt problem lenger. Klærne ender opp i store kleshauger og skaper sosiale problemer og miljøproblemer.

Vanskelig å gi bort

Sofie Haugan Shrivastava (25) studerer medisin på sjette året ved Universitetet i Bergen (UiB) og ønsket å finne klesplagg hun ikke har fra før. Shrivastava forteller at hun ofte kjøper klær på loppemarked, men likevel ender opp med klær hun ikke bruker.

– Jeg skal gå inn for å finne noen plagg som passer og som jeg tenker at jeg kan bruke.

BYTTER BORT KLÆR: Sofie Haugan Shrivastava (25) hadde med en pose med klær hun ville bytte bort.

Hun forteller var på et klesbyttearrangement på Hulen for flere år siden og har byttet klær med venner siden, men da får man ikke like bra utvalg.

En genser fra Berlin ombestemte hun seg imidlertid om å bytte da hun kom frem til arrangementet. Hun synes det kan være vanskelig å gi bort klær og anbefaler å legge klærne i en pose en stund hvis man er usikker. Da finner du ut om man tenker på klesplaggene eller ikke.

– Jeg sto opp og tok en pose med klær. Noen av klærne har jeg lagt ut på Tise. Noen klær har jeg lagt bort og ikke tenkt på. Da kan man gi dem bort.

Market of give and take

Souf Alon (27) og Hong Jiehe (24) studerer første året på master i kunst på KMD ved Universitetet i Bergen. Dette var første gang de var på et klesbyttearrangement i Norge, men de har begge vært på lignende arrangement i utlandet. Souf kjente til konseptet fra hjemlandet Israel.

FØRSTE GANG: Hong Jiehe har vært med på klesbytting tidligere, men dette var første gang i Bergen.

– Der kaller vi det for «Market of give and take».

Ifølge Bergens Tidende byttet hele 1100 plagg eier under søndagens klesbytte.

