På torsdag fikk Kapteinen styre skuta, og skipet var lastet med gyngende jubel. Det var på Kvarteret han sammen med publikum endelig fikk utløp for omtrent et år med energi.

Teglverkets kjente dansegulv ble torsdag kveld rigget til med bord og stoler før den utsolgte konserten. Husets 53 publikummere måtte plukke ut en fast sitteplass for kvelden. Slik er det blitt. Men en fast stol å sitte på skulle likevel ikke stoppe for liv og røre blant publikum.

Konserten markerte årets første for Kapteinen, alias Kjell Øverland. 22-åringen fra Stavanger har gitt ut musikk jevnt og trutt det siste året, og kom nylig med EPen Døgn. Det er også navnet på turneen som skulle ta ham til en rekke norske byer i vår, hadde det ikke vært for et visst mutert virus.

Bergen, som egentlig skulle vært femte stopp på turneen, ble første by som fikk oppleve Kapteinen.

SKUMMELT. Det er både skremmende og gøy å være tilbake på scenen, sier Kapteinen.

– Selv om det er litt skummelt nå for første gang, er det digg å være tilbake. Jeg har også bare gode erfaringer med å spille i Bergen, forteller han før konserten.

Kapteinen startet som artist i 17-årsalderen. Han beskriver seg selv som en «vise-singer-songwriter», men understreker at han synes det er vanskelig å beskrive sin egen musikk.

– Som en 60 år gammel sjel fanget i en 20 år gammel kropp.

På låta «September» har han for eksempel samplet Vamps «Tir N’a Noir». Samtidig vil han treffe mengden.

– Jeg lager musikk for jevnaldrende og folk som jeg omgås med Det er ikke musikk som prøver å være noe sært og rart, men som prøver å treffe mengde, da.

En evigvarende jubel

Plutselig dempes lyset. «Nå skjer det!» farer gjennom salen som en domino. Belysningen er satt og scenerøyken inviterer Kapteinen inn. Som et fyrverkeri inntar han scenen.

STEMNING. Publikummet falt nesten av stolene, så mye danset og sang de til Kapteinen.

Han starter det hele med debutsingelen «Mr. Fantastique», låta som ga ham sitt radiogjennombrudd i 2018. En catchy låt som publikum høyt synger med på. Publikummere detter nesten av stolene under dansen. Endelig får de utløp for energien, og det virker som at Kapteinen trengte det samme. Han virker nesten overgira, til det gjenkjennelige.

Mellom slagene løper servitører rundt med en øl i selskap med lapskaus i pappskål. Stemningen er tydelig god. Hender vaier sammen i været, og det er godt å oppleve magien av dette fellesskapet igjen.

STILIG. Bandet var kledd i stripete t-skjorter. Her er trommis Mathias Nilsen.

Mens trommis Mathias Nilsen og pianist Viktor Bugge står stille i bakgrunnen med sine marineblå, stripete t-skjorter, har Kapteinen raskt funnet sin plass dansende under lyskasteren. Her får han også smalltalk til å høres enkelt ut. Gjennom låtene spør han flere ganger om vi hygger oss, og han erkjenner at han spør litt for ofte. Han trenger ikke være nervøs for stemningen i hvert fall – det hele er en evigvarende jubel.

Også litt blått

Men kvelden skal vise seg å by på et fargespekter av følelser. Belysningen går fra rødt til blått, og Kapteinen går fra dans til låta «Dagen Pappa Grein». En låt som viser en mer personlig side. Både artist og publikum sliter med å holde tårene tilbake. Det skal ikke stå på innlevelsen.

SÅRT. «Dagen Pappa Grein» er en av Kapteinens sårere låter, og handler om første gang han så faren sin gråte.

Det hele avsluttes brått. Det hviskes om dette kanskje bare er en pause, andre roper etter å få mer. «Én gang til, én gang til!». Men de har dratt. Det endte med en brå slutt på noe som skulle vart lengre.

Varmer et guttehjerte

Gjennom kvelden spilte Kapteinen både gamle og nye låter. Flere av dem ble sluppet under pandemien, og artisten har derfor ikke fått sett folks reaksjoner på musikken.

– Flere av disse låtene har til nå kun eksistert på Spotify. Det er publikums reaksjoner på låtene jeg ser mest frem til, sier Kapteinen i forkant av konserten.

ENDELIG PUBLIKUM. Bergenskonserten ble første for publikum på en lang stund.

Etter et vel blåst show, er han godt fornøyd.

– Jeg koste meg helt sinnsykt! Det var ekstremt godt å være tilbake på scenen, sier han.

Han legger til hvor glad han blir for å høre at så mange kan låtene hans så godt.

– Det varmer et guttehjerte. Ti av ti opplevelse.

