En av de fire helsestasjonene for ungdom har nå fått nye lokaler på Møllendal. Helsestasjonen befant seg tidligere på Engen, men flyttet midlertidig til Nøstet sommeren 2021. Nå har de blitt en del av Folkets hus i Møllendalsveien 6.

Helsestasjonen er et gratis tilbud for ungdom til og med 23 år, og studenter opp til 26 år. De opererer med drop-in timer, så man kan møte opp uten noen avtale for å få hjelp.

Agnes Giertsen er leder ved helsestasjonen, samt høgskolelektor ved jordmorfag på Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun forteller at tilbudet baserer seg på å kunne komme dit for å snakke om det man har lyst til å snakke om.

– Hva tenker du om at dere nå flytter et stykke utenfor bykjernen?

– Fordelene her er at det ligger et busstopp like utenfor, og det er to bybaner i nærheten som det ikke tar så lang tid å gå ifra. Vi hadde ønsket oss en plass på Torgallmenningen, men det går jo dessverre ikke, sier hun og humrer.

I og med at helsestasjonen har måttet flytte to ganger på halvannet år, har de hatt utfordringer med å få ut riktig informasjon til brukerne.

PREVENSJON: Helsestasjon for ungdom er et gratis helsetilbud finansiert av Bergen kommune. FOTO: Karina Albertsen

– Siden vi bare har drop-in, vet vi ikke hvem brukerne våre er. Derfor kan vi heller ikke sende ut nødvendig informasjon til dem, forklarer Giertsen.

Helsestasjonen opplevde i første omgang at det var flere som møtte opp til en stengt dør på Nøstet og som måtte komme dagen etterpå istedenfor.

– Men de finner frem, og vi har hatt stappfullt venterom de tre første dagene etter at vi åpnet 16. januar.

Stor pågang for testing

De fleste tilfellene av folk som tar kontakt med helsestasjonen handler om seksuelle overførbare infeksjoner.

– Vi er veldig opptatte av å kunne utføre tester for kjønnssykdommer, men på grunn av mye gonorésmitte i Bergen så har vi måttet satt på vent selvtesting på toalettene. Vi har istedenfor prøvd å øke testaktiviteten av halsprøver og legge fokus på forebygging og oppfordre til kondombruk.

Helsestasjonen har fått flere kontorer i det nye lokalet, men Giertsen forteller at det blir de samme ansatte å finne på Møllendal som tidligere var på Nøstet.

– Vi ønsker å utvide kapasiteten mer, men det handler om å få bevilgninger til det.

FLEKSIBELT. Agnes Giertsen viser frem kjøkkenet ved venterommet hos helsestasjonen, hvor besøkende har muligheten til å lage seg mat. FOTO: Karina Albertsen

Studvest har tidligere skrevet om stor pågang og lang ventetid ved testing av kjønnssykdommer i Bergen sentrum. Sosialbyråd Line Bergreen Jacobsen (Ap) forklarte da at på grunn av et begrenset budsjett og tøffe økonomiske tider, kan de ikke love å bevilge mer midler til testtilbudet med det første.

Agnes Giertsen opplyser at de forsøker å formidle om hvor de andre tre helsestasjonene i Bergen befinner seg, slik at de også kan brukes. Disse er lokalisert på Åsane, Oasen og Nesttun.

– Det er lett å nå dem også hvis folk synes det er for lang ventetid hos oss. Vi jobber i tillegg for at vi kanskje kan være åpen på dagtid også.

Kun Møllendal tar imot alle studenter

Studvest har vært i kontakt med helsestasjonene på Oasen, Nesttun og Åsane, som alle forteller at de har opplevd stor pågang i det siste. De erfarer likevel at alle får den hjelpen de trenger og at det ikke er lang ventetid.

Oasen helsestasjon opplyser at det er dobbelt så mange som oppsøker dem nå, sammenliknet med for ett år siden. Dette gjelder alle tilfeller og ikke bare testing.

På Nesttun helsestasjon ser de en økning i testing av seksuelle overførbare infeksjoner spesielt i januar, men forklarer at det er vanlig ved semesterstart når studentene kommer tilbake fra ferien.

Åsane helsestasjon forteller at mye av jobben går til testing av kjønnssykdommer, og de har sett en merkbar økning det siste året.

Pernille Brauthauland ved Oasen helsestasjon forklarer at Møllendal er den eneste av de fire helsestasjonene som tar imot alle studenter, mens de andre tre har en aldersgrense på 23 år. Derfor kan det bli større pågang hos dem.

