Studvest har flere ganger tidligere skrevet om studenter som ikke har kommet med på idrettslagene. Tone Kvidal (21) og Ida Sæteren (22) er to av mange som har opplevd at nåløyet for å bli med i studentidretten er for trangt.

Slik ble SVI, eller Samfunnsvitenskapelig idrett, skapt.

Overrasket over antall påmeldte

SVI er et tilbud for studenter som vil få til litt fysisk aktivitet. Men viktigst av alt er det sosiale, forteller leder Kvidal. Studvest møter henne sammen med PR-ansvarlig Sæteren. Begge studerer samfunnsøkonomi på Universitetet i Bergen (UiB). Sammen med ti andre medstudenter startet de i høst et nytt idrettstilbud for studentene på sitt fakultet.

– Det er lett å bite seg merke i navnet, SVI. Er dette kun et tilbud for SV-studenter på UIB?

– Vi begynte egentlig mest for SV-studentene. Det er det som er hovedsatsingen vår. Men vi tar inn andre også.

Begge kunne fortelle at de er positivt overrasket etter oppstarten; ikke bare av mengden påmeldte, men også fordi flere av de påmeldte tok initiativ til å bli lagledere.

FORNØYDE. SVI Idrett er fornøyde med antall påmeldte studenter.

– Det var veldig artig å se, så lenge man spør folk så er det overraskende mange som er villige til å ta på seg slike roller, sier Sæteren.

Hun mener at tilbudet blir bedre når medlemmene er med på å bestemme samtidig som idretten blir lettere å organisere.

SVI har i tillegg som mål å være en ressurs for de studentene som har lyst til å starte idrettslag og nye aktiviteter.

Ikke styrt av prestasjon

Kvidal, Sæteren og resten av styret i SVI startet opp organisasjonen for å skape et ekstra tilbud i studentidretten. Et tilbud som ikke er styrt at prestasjon.

– Mange av oss har prøvd å komme med på idretter fordi det virker gøy å begynne med noe nytt og ting man ikke har gjort før.

De forteller at det virker som om mulighetene for å drive med sport uten fokus på prestasjon, ikke er like store hos de eksisterende organisasjonene.

Begge to har forståelse for at det er full kapasitet hos de andre lagene. Poenget er ikke å konkurrere med de eksisterende, men heller gi et ekstra tilbud, utdyper Kvidal.

BEDRE TILBUD. Målet med SVI er ikke å konkurrere med de eksisterende lagene, men heller å gi et ekstra tilbud, forteller leder Tone Kvidal.

– Vil vil hjelpe til med å bedre idrettstilbudet i Bergen, slik at flere får vært med.

– Hvordan skiller SVI seg ut fra de andre organisasjonene?

– Det som er annerledes er at vi har en del lavterskeltilbud, som alle studenter kan slenge seg på.

SVI har både tur- og løpegrupper for alle og enhver. De har også allidrett en gang i uka, til alle som har lyst på en pause fra studiene.

Spin the wheel

Noen av lagene har likevel antallsbegrensninger, som blant annet paddel- og tennislaget. Også for å være med på allidrett, løping og turer må man betale en medlemskontingent på 100 kroner.

Med antallsbegrensinger kommer valgets kvaler. Og med idrettene som har lagleder, er laglederen med å bestemme. Men SVI har forsøkt å gjøre opptakene så rettferdig som mulig.

– Med paddel har vi rett og slett brukt «randomiser» på nett.

– «Randomiser»? Altså det Hjulet?

– Ja, sånt hjul, og så må vi spinne for hver person som skal være med.

SKJERMDUMP: Wheel of names

Medlemmene være med på trekningen uansett om de var nybegynnere eller viderekommende. Så valgte hjulet ut hvem som skulle få lagets 30 plasser.

– Det var en utfordring vi tenkte skulle komme. For eksempel kjente vi flere av de som søkte, dermed ble tilfeldig valg en god løsning, forklarer Kvidal.

– Kommer dere til å bruke samme metode i fremtiden?

– Ja, i hvert fall i idretter det er såpass stor trengsel på. I slike idretter er det ingen posisjoner som må fylles, så da er det mulighet for den slags løsning, svarer Sæteren.

Men også SVI kommer til å ha åpne treninger. De har nylig startet påmeldingen til både et dame- og herrefotballag.

FOTBALL. SVI ser frem til å starte fotballag.

– Målet er at det heller ikke her skal gå på ferdighetsnivå, men det er en idrett som krever litt forskjellig.

Studentene gleder seg til fortsettelsen – de har allerede fått meldinger fra HF-studenter med ønske om å utvide tilbudet.

– Manglene hallplass

BSI er en av idrettsorganisasjonene som må takke nei til mange søkere hvert år. I følge BSI-leder Simen Arnesen er dette blant annet på grunn av hallkapasitet.

– Hva tenker du om at et fakultet starter opp sitt eget idrettslaget på grunn av manglende tilbud i studentidretten?

– Vi råder alle gruppene i BSI til å ta inn så mange som mulig, men grunnet manglende hallplass er det ikke mulig å overgå en viss grense uten at tilbudet blir dårligere.

MANGLENDE HALLKAPASITET. Leder for BSI forteller at manglende hallplass er en av årsakene til at de må si nei til mange studenter.

FOTO: Anna Jakobsen (ARKIV)

– Hva tenker dere om at fokuset på ferdighetsnivå øker, når det kun er et bestemt antall plasser på gruppene med flest søkere?

– Det er noen grupper som har veldig høyt nivå, men de fleste gruppene har flere nivåer. Fotball og volleyball, for eksempel. Her finnes det lag på toppnivå, og lag som er mer allmenne, svarer Arnesen og legger lattermildt til:

– Man trenger ikke å være Messi eller Ronaldo for å være med på BSI.

