Onsdag kommer Edward Snowden til Bergen, via Skype. Så langt har over tre tusen trykket «interessert» eller «skal» på arrangementet.

– Vi har ikke plass til mer enn 400 mennesker i Universitetsaulaen, men vi jobber med å ordne en livestreaming av arrangementet. Det forutsetter imidlertid at det er i orden for Snowden selv, forteller Oda Bjerkan, leder for Studentersamfunnet i Bergen.

Formålet med onsdagens arrangement er at Snowden skal svare på spørsmål fra salen. Leder for Amnestys studentgruppe i Bergen, Thora Standal Aarrestad, forteller at da de fikk muligheten til å inkludere varsleren i Menneskerettighetsuken 2018, måtte de bare slå til. De hadde imidlertid ikke egnede lokaler. Der kom Studentersamfunnet på banen.

– Uten hjelp fra Amnesty og deres kontakter, hadde vi ikke fått dette til. Vi trengte hverandre, mener Bjerkan.

Selv har hun flere ganger tidligere forsøkt å få den verdensberømte varsleren til Bergen, uten hell. Først nå stiller han opp, og det helt uten betaling.

– Snowden har alt å tjene på å få fremme sin sak

Ingen av arrangørene vet hvor Snowden befinner seg i verden. De har heller ikke hatt direkte kontakt med Snowden. Kommunikasjonen går gjennom Amnestys kontorer i London, hvor noen kjenner noen som kjenner noen som har kontakt med varsleren.

– Hvordan kan dere være sikker på at han kommer til å stille opp på onsdag?

– Vi må bare stole på han. Dessuten er det i hans interesse. Han har alt å tjene på å få snakke og fremme sin sak, svarer Aarrestad.

Hun trekker frem at da Snowden varslet i 2013, var han klar over risikoen det medførte.

– Han visste at det var det eneste rette. Anledningen til å spre budskapet til så mange er bra for han også, fortsetter Aarrestad.

– Det er ikke alle som har like stor tiltro til det offentlige ordskiftet

Ifølge Bjerkan skal arrangementet dreie seg både om Snowdens egne erfaringer som varsler og om aktuelle temaer som Cambridge Analytica-skandalen og overvåkning. Et av formålene med onsdagens arrangement er at Snowden skal svare på spørsmål fra salen, etter en samtale med en moderator.. Bjerkan legger ikke skjul på at hun ser frem til kritiske spørsmål fra salen.

– Jeg håper det vil komme kritiske spørsmål både fra moderator og fra salen. Studentersamfunnets publikum er kjent for å stille kritiske spørsmål, så de gleder jeg meg til å høre.

Snowden er etterlyst internasjonalt og siktet i USA for spionasje og tyveri av statlig eiendom.

– Tror du at noen vil være negativ til at dere har invitert Snowden til debatt?

– Det er ikke alle som har like stor tiltro til det offentlige ordskiftet. Det at stemmer for enkelte kan være kontroversielle, betyr ikke at de ikke skal inviteres. Men samtidig gir det oss som arrangører et betydelig ansvar for at stemmene som kommer til ordet, har noe konstruktivt å tilføye debatten, mener Bjerkan.

Populært arrangement

Arrangementet har møtt enorm interesse på Facebook. At Studentersamfunnets arrangementer fyller saler, er de vant til, forteller Bjerkan. Men hun innrømmer at over tre tre tusen interesserte er mange.

– Populariteten skyldes nok at dette først og fremst er en internasjonal kjent person. Videre har han en spesiell historie, hvor han har tatt på seg et stort personlig ansvar for å fortelle hvordan han mener det internasjonale samfunnet overvåkes, sier Bjerkan.

Aarrestad tror også at arrangementets popularitet hovedsaklig skyldes at Snowden er såpass kjent. I tillegg mener hun at temaer som overvåkning og personvern er svært dagsaktuelle.

– For eksempel har Donald Trump som president lagt ekstra press på ytringsfriheten og personvernet. Behovet for vernet er minst like sterkt i dag, mener Aarrestad.

