Banner for over tusen kroner forsvunnet for andre gang.

Natt til fjerde april ble banneret for Studentersamfunnets helhus: stjernekrig/silent disco stjålet.

Studentersamfunnet meldte banneret savnet på sin Facebookside, og meldte dagen etterpå at banneret var returnert. Kort tid etter det var på plass igjen var det forsvunnet atter en gang, mindre enn 24 timer siden sist det var borte.

– Det er veldig kjipt. Vi er en frivillig organisasjon og har derfor begrenset med ressurser. Banneret kostet over tusen kroner, og vi har ikke budsjett til å erstatte det, forteller Sunniva Løviknes, Helhus-leder i Studentersamfunnet.

Stjålet av en jentegjeng

Løviknes forteller at banneret først ble stjålet av en jentegjeng på vei hjem fra byen, men at de hadde angret dagen etter og vært for flaue til å levere det tilbake selv.

– Tydeligvis fikk de en bekjent som ikke var med å stjele banneret til å levere det tilbake. Hun ba også om unnskyldning på vennene sine vegne, sier Løviknes.

Studentersamfunnet vet ikke hvem som stjal banneret for andre gang, men håper at det blir levert tilbake før arrangementet på lørdag.

– Vi lover å ikke bli sinte hvis banneret blir returnert. Vi blir bare glad for å få det tilbake, sier Løviknes.

– Hensynsløst pek

Løviknes forteller at Studentersamfunnet investerte i banneret i håp om å lokke så mange som mulig til arrangementet, og at tyveriet går utover både Studentersamfunnet og arrangementet.

Videre sier hun at det er mange som finner på slike ting når de er på fylla og ikke tenker over konsekvensene. I tillegg understreker hun at mange er flaue eller redde for å gjøre opp for seg dagen etter.

– Vi har et kult konsept og har satt sammen et sterkt program, og ønsker selvfølgelig at så mange som mulig skal komme, forteller Løviknes.

Hun håper likevel på et stort oppmøte på lørdag, og at hun kan garantere god stemning.

