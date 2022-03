Den 23. februar publiserte Studvest seksualspalten som tok for seg spørsmålet «kan jeg få klamma selv om jeg er lesbisk?» Her forklarer de fint at alle kan få kjønnssykdommer. Også gjennom oralsex.

Jeg har selv flere ganger lett etter steder som selger eller deler ut slikkelapper, men det finner jeg ikke. I 2019, da jeg deltok på Pride, tenkte jeg at her må de jo dele det ut. Jeg gikk rundt til alle bodene som var rigget opp på festplassen og spurte etter slikkelapper. Til min store overraskelse var det ingen som delte ut, eller egentlig visste hva det var. I 2022 tenkte jeg at det kanskje hadde blitt bedre. Kanskje verden endelig hadde fått øynene opp for dette «unødvendige» problemet. Det er tydelig at selv i 2022, i det skeive kulturåret, er det ikke en eneste slikkelapp å oppdrive.

Magnus & Marie er en super spalte som gir svar på alle mulige spørsmål rundt underliv og sex. Men da de i slutten av spalten om kjønnssykdommer skrev: «Slikkelapp kan du lage selv! Alt du trenger er en saks og et kondom», fremstod dette som et pussig valg i mine øyne. Her fremstår det som at hvis man er interessert i å gjøre andre ting enn penetrerende sex på et one night stand må man ty til å gjøre det selv. Det kan de ikke mene på ekte? Hvorfor skal det være et skille for hvor lett det er med rask beskyttelse for kvinner og menn?

Kondomer kan fås i alle mulige smaker, farger og fasonger, og det er helt supert. Det finnes kondomer som er laget for oralsex og er uten glidemiddel. Vaginaer burde ha helt lik mulighet som penis til å ha trygg oralsex med alle forskjellige kjønn, uten å måtte «lage det selv». Ikke bare har dette noe å si for skeive kvinner eller ikke-binære, men om man er en mann som elsker å gå ned på damer burde man kunne ha beskyttelse for dette like lett tilgjengelig som med et kondom.

Etter mitt mislykkede forsøk på å oppdrive slikkelapper på pride tok jeg saken i egne hender og Googlet meg frem. Da fant jeg ut at det er tilgjengelig flere steder på nettet hvis man søker på riktig måte. Her kommer det opp masse alternativer som ikke krever saks, kondom og en stødig hånd i mørket etter mange øl. Faktiske slikkelapper.

Mitt ønske er at istedenfor å oppfordre til å «lage det selv», burde denne spalten oppfordre til å finne sider der man kan kjøpe det. Det er bedre heller å anbefale nettsider der det finnes, enn å oppfordre folk som digger å slikke til å gjøre det selv.

Kommentarer

kommentarer