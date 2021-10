Allerede i 2018 hadde hallen i studentsenteret store vannlekkasjer. Da ble det brukt 1.5 millioner kroner for å gjøre det forsvarlig for studentene å trene der. Likevel fortsatte vannlekkasjene.

Nå skal hallen stenges over lengre tid for å få løst problemene, en gang for alle.

– Det som er bra er at spørsmål og kritiske røster til standarden i Studentsenteret endelig blir hørt, og vi får forhåpentligvis en veldig god og trygg hall når den åpner igjen, sier leder i Bergen Studentidrettslag (BSI), Simen Arnesen.

Dårlig kommunikasjon

Arnesen sier han personlig har merket lekkasjeproblemer flere ganger, helt tilbake til 2018. Han forteller at lekkasjene lenge har vært vanskelig å forholde seg til, og mener at kommunikasjonen mellom partene har vært periodevis dårlig.

– Det har ofte hendt at man har kommet til hallen, så er det flere tiltak mot lekkasjer som bøtter, stengte soner, eller at hele hallen er midlertidig ute av drift.

Leder i BSI Simen Arnesen er glad for at lekkasjene skal tettes. Arkivfoto: Anna Jakobsen.

Arnesen forteller videre at slike tiltak har gjort at man ikke har kunnet bruke hallen som ønsket, og at tiltakene ikke alltid ble kommunisert på forhånd. Siden den gang mener han kommunikasjonen er blitt bedre.

Et sammensatt problem

Det første Studentsenteret sto ferdig i 1971. Prosjektleder ved UiBs eiendomsavdeling, Eva Blytt forteller at det i 2008 ble bygget et nytt Studentsenter for 400 millioner kroner over og rundt den gamle hallen.

– Det var nok et uheldig valg å beholde den gamle hallen, tenker jeg. Det har beklageligvis oppstått litt problemer med det, sier Blytt.

– Hvorfor ble ikke rehabiliteringen gjort under pandemien?

– Vi har trodd problemet var løst, men hele tiden har det dukket opp noe nytt. Det er et sammensatt problem, og derfor må vi nå rive opp hele plassen.

DYRT. – Det var nok et uheldig valg å beholde den gamle hallen, sier prosjektleder Eva Blytt.

Blytt sier ikke hva oppussingen vil koste, men hun forteller at de vil bli høye.

– Når vil idrettshallen åpne igjen?

– Byggetiden er satt til ti måneder, men vi prøver å åpne opp hallen før det.

Flyttes til Eidsvåg og Årstad

Nå er BSI tilbudt halltid utenfor sentrum etter dialog med Sammen og UiB. Aktiviteten i Studentsenteret vil flyttes til Eidsvåg og Årstad.

– Vi har jobbet intenst for å få kabalen til å gå opp. Det har blitt samarbeidet mellom alle studentorganisasjonene for å fordele de nye hallene vi har til rådighet. I BSI har vi oppfordret undergrupper til å prøve å finne andre løsninger selv, hvis det vi kan gi dem nå ikke er tilstrekkelig.

Arnesen tror den totale treningen internt i BSI vil bli lavere enn før nedstengingen, men det vil være for tidlig å si.

– Vi må først se hvordan det fungerer i de neste månedene.

Arnesen sier det ikke har vært veldig store reaksjoner til nå.

OMFATTENDE. Plassen bak studentsenteret vil påvirkes av oppussingen.

– Det virker å være en forståelse for at det blir gjort, eller så venter grupper med å gi tilbakemelding til de har benyttet seg av de nye hallene vi har fått til rådighet.

Hele taket må av

På grunn av omfanget av lekkasjen, må også hele taket til hallen fjernes. Dette påvirker uteplassen bak Studentsenteret.

– Det blir en litt annen utforming på sitteplassene som er der nå, med ny forplantning og bedre belysning, sier Blytt.

De vil også rydde i sykkelstativene og opprette et amfi og uteservering for Sammen-kafeen Muntlig.

Hun tror studentene kommer godt ut av situasjonen, selv om hallen settes midlertidig ut av drift.

– Jeg er litt overrasket over at vi må gå såpass mye inn på et såpass nytt bygg og gjøre så omfattende tiltak. Det er ikke helt greit, sier Blytt.

