– Alle som har skrevet seg opp på ventelisten vil bli kontaktet i løpet av kvelden og få tilbud om å få lov til å være med på fadderuken, sier fadderkoordinator, Martin Jakobsen.

Fredag ettermiddag ble det skrevet et innlegg på Facebookgruppen til Fadderuken SV. I innlegget sto det at kapasiteten til fadderuken var nådd, og at studenter må skrive seg opp på venteliste for å kunne være med i fadderuken.

– Det har vært mye usikkerhet rundt gruppene. Vi har jobbet ekstremt hardt det siste døgnet for å få logistikken til å gå rundt, og fadderstyret på SV-fakultetet har nå funnet en løsning, sier han.

I følge Jakobsen skyldes det hele en kommunikasjonssvikt. Alle som vil delta kan få være med i fadderuken.



– Det har vært en kommunikasjonssvikt. Det har alltid vært intensjonen fra Universitetet i Bergen (UiB) og Fadderstyret at alle som vil delta i fadderuken kan få være med, sier han.

– Hvordan kunne denne kommunikasjonssvikten skje?



– Jeg antar at det har vært en misforståelse rundt de nye retningslinjene. Alle fadderstyrene har måtte gjøre endringer på grunn av de nye smittevernstiltakene i Bergen. Det har blitt løst nå, sier Jakobsen.

KOMMUNIKASJONSSVIKT: Denne beskjeden mottok studenter fredag ettermiddag. Alle som har skrevet seg opp på venteliste får beskjed om at de får plass i løpet av kvelden. FOTO: Skjermdump

Teststasjoner på campus

Jakobsen har vært fadderkoordinator i 2020 og i år, og sier at det har vært krevende. I fjor ble fadderuken avlyst, men i år føler han seg bedre rustet.

– Vi er ekstremt glade for at vi kan gi et skikkelig tilbud til fadderbarna, selv om det er høyt smittetrykk i Bergen. Ingen hadde forutsett dette, og UiB har kastet seg rundt for at vi kan gjennomføre fadderuken.

Han sier at det skal bli satt opp 12 telt på campus der det blir arrangert fadderkvelder med plass til opptil 100 personer i hvert telt.

– Det blir også satt opp fire teststasjoner i nærheten av de ulike fakultetene, og fra onsdag av deler vi ut selvtestkit sånn at man kan teste seg hver dag i fadderuken, slik at man kan føle seg trygg på at man ikke er smittet, sier han.

