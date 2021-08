Nye studenter ved det samfunnsvitenskapelige fakultet har fått beskjed om at kapasiteten til fadderuken er nådd, og at de må skrive seg opp på venteliste for å kunne være med i fadderuken.

Fredag ettermiddag skrev Fadderuken SV på Facebook at kapasiteten deres er nådd, og at de ikke kan ta imot flere fadderbarn.

Fadderuken SV er den offisielle siden til fadderuken på det samfunnsvitenskapelige fakultet på UiB.

I innlegget skriver de at fadderbarn kan skrive seg opp på venteliste, fordi de regner med at frafall av fadderbarn vil gi ledige plasser i løpet av uken.

I kommentarfeltet skriver de at grunnen til at ikke alle kan være med i fadderuka er på grunn av smittevern.

“Vi hadde plassert for mye ansvar på fadderne dersom man hadde hatt flere fadderbarn per gruppe enn det vi har nå. Det er dessverre et krevende år og vi ønsker at alle nye studenter skal få en super start på sine år som student i Bergen. Det er også derfor vi har ordnet denne «ventelisten»for det som regel er frafall i løpet av uken, og man vil prøve å få kapasiteten til å være full gjennom hele uken. Ikke bare dag 1.“, skriver de i kommentarfeltet.

Avlyst alle store arrangementer

I en pressemelding fra Universitetet i Bergen står det at det økte smittetrykket i Bergen har gjort at fadderuken må deles opp i mindre grupper og bli lagt til alternative lokaler. Mesteparten av fadderuken skal arrangeres på UiBs campus.

Fadderkordinator ved UiB Martin Jakobsen sier i pressemeldingen at de har tatt smittetrykket på alvor.

– Vi har tatt det økte smittetrykket på alvor, og avlyst alle store arrangementet, forteller Jakobsen.

– Vi er veldig glade for at vi nå får gjennomført mange gode og smittevernvennlige arrangement i fadderuken. Det er veldig viktig for at de nye studentene skal få en god start på studenttilværelsen, forteller Jakobsen i pressemeldingen.

Studvest har forsøkt å komme i kontakt med Fadderuken SV, men ikke fått svar.

