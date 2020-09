Studcast er tilbake for runde nummer to dette semesteret! Eilert og AJ har blitt varmere i trøyen, og geleider lytterne gjennom forskjellige temaer tilknyttet koronautbruddet, samt en viktig diskusjon om ensomhet.

To uker er gått siden forrige utgave av Studcast, og det betyr at det er dags for en ny episode. Som vanlig finner du Studcast på iTunes, Spotify eller ved å søke opp «Studcast» i din foretrukne podcast-app.

I denne episoden prater Eilert og AJ om et tema de aldri går lei av å snakke om, nemlig korona! Studenter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) vil innføre bruk av munnbind på campus, et synspunkt rektoren deres ikke deler. AJ har litt ekstra kunnskap om munnbind og dets effekt, og kommer med noen opplysninger som kanskje ikke alle var klar over.

Les saken her: Vil ha munnbind på campus – rektoren ser ingen grunn.

Så lett kommer man ikke unna mer koronaprat, for som de fleste vet, har det de siste to ukene vært en oppblomstring av koronatilfeller i student-Bergen. Særlig mange studenter på Norges Handelshøyskole (NHH) har blitt smittet etter at det ble holdt en fest i handelshøyskolens kjeller. Studvest-journalist Kristine Tjøtta argumenter for at studentene fortjener kritikken de mottar for å ikke ta smittevernreglene nok på alvor. Stemmer dette? Får studentene for lite kritikk for sine handlinger eller er pressen unødvendig streng?

Les kommentaren til Kristine Tjøtta her: Stopp sutretoget, jeg vil av.

Her kan du lese motsvar fra SP-UIB-leder Sandra Krumsvik: Alt ordner seg for en griner.

I siste stikk diskuterer AJ og Eilert ensomhet i studenttilværelsen, et tema mange kan kjenne seg igjen i, men som fortsatt kan være vanskelig å snakke om. Kulturjournalist i Studvest, Elisabeth Teige, skrev en kommentar om hvordan hun kunne kjenne seg ensom til tross for å ha et sosialt nettverk og være omgitt av folk. Med koronaens restriksjoner på sosiale arrangement er ensomheten noe som kan ha blitt forsterket for mange. Hvordan kan man som student forholde seg til ensomhet, og lettere prøve å overvinne den?

Les kommentaren til Elisabeth Teige her: Du trenger ikke være alene for å føle deg ensom.

Avslutningsvis kommer selvsagt den faste spalten «Hva ville du vært?», og denne uken er temaet møblement! Stay tuned for begrunnelser og argumentasjon fra øverste hylle på akkurat dette feltet.

Studcast er spilt inn og produsert hos Studentradioen i Bergen.

