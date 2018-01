Universitetet i Bergen har fått et nytt system som skal gjøre det enklere å varsle om kritikkverdige forhold. Det feiret studentparlamentet med sprudlevin og jubel.

– Gratulerer!

Det sier leder for studentparlamentet, Håkon Mikalsen, og reiser et glass cava.

Studentparlamentet feiret i dag at Universitetet i Bergen (UiB) har innført det såkalte «Si fra-systemet». Dette er et nytt varslingssystem hvor studenter kan gi ris og ros til universitetet. Målet er at varsling av hendelser skal være enkelt og trygt.

– «Si fra»skal gjøre det enklere for studenter å melde fra om kritikkverdige forhold eller gi generelle tilbakemeldinger. Nå har de en kanal i tillegg til studentombudet, sier viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal.

– På tide

Natalie Johnsen, læringsmiljø- og fakultetsansvarlig, mener det var på tide at ordningen endelig ble satt ut i livet.

– Det er fem år siden forslaget om en ordning for enklere varsling ble lagt på bordet, så nå håper jeg at studenter benytter seg av tilbudet, sier hun.

Studenter skal kunne henvende seg via UiB sine nettsider, dersom de ønsker å melde fra om kritikkverdige forhold i læringsmiljøet. Det er også rom for å gi ros, og man kan anbefale en person man synes fortjener å vinne Læringsmiljøprisen.

Kan si fra om trakassering

På nettsidene kan man velge en av tre skjemaer: rødt, gult eller grønt skjema. Dersom en sak handler om mobbing, seksuell trakassering, korrupsjon, trusler eller juks, bruker man rødt skjema. Gult skjema er forbeholdt tilbakemeldinger om dårlig fysisk eller sosialt fagmiljø, mens man kan bruke grønt skjema til å fremme tiltak eller ordninger man synes er gode.

Ifølge Samdal har det hittil blitt meldt inn én «grønn sak», og ingen «røde saker». «Gule saker» har de ikke fått oversikt over ennå.

Natalie Johnsen presiserer at også tidligere hendelser kan bli meldt fra om.

– Det er viktig at folk skal føle seg hørt om de har opplevd noe vondt, selv om det ikke hendte i dag.

Kommentarer

kommentarer