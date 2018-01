Har du snudd døgnet i ferien, oppstår den første krisen når alarmen går den første morgenen. Da er det bare en ting å gjøre; stå opp! Sett alarmen så langt borte at du må ut av sengen for å slå den av. Slå på lyset, sett på musikk, eller hør på nyhetene – alt for å hindre deg selv i å krype under dynen igjen.