Her finner du låter du kan sette på på regntunge dager, som er perfekte til klubben eller dager du gleder deg ekstra til sommeren. Disse februarslippene må du få med deg.

Våkenetter – INGEBORG

FOTO: Lea Meyer

Ifølge artisten, ble hennes nye låt «Våkenetter» skrevet en natt hun ikke fikk sove.

Med en tematikk som mange kan kjenne seg igjen i, drar låta deg rett tilbake til din første kjærlighetssorg. Låta har et catchy refreng som setter seg som som støpt på hjernen, og med en myk melodi er dette en låt du kan ha på repeat.

Med linjer som: «Jeg kan aldri høre sangen vi kalte vår den der gangen», maler låta et bilde av sårbarhet og lengsel. Dette er en låt du kan sette på om du har lyst å skru på følelsesregisteret – ellers er den rett og slett perfekt på en grå og regnfull dag i Bergen.

Venter på deg – Angermund og Selma

FOTO: Henrik A. Solheim

«Venter på deg» er den perfekte klubblåten. Låta får deg til å kjenne det i sjela og er umulig å høre på uten at du drømmer deg bort til en svett nattklubb. Angermund leverer techno på høyt nivå med en fengende melodi.

Dersom du er en av dem som drømmer om helg hver mandag, kan du med sikkerhet skru på denne låta for å drømme deg tilbake til helgens festligheter. Den serverer en umiddelbar følelse av høy partyfaktor og strobelys.

Vokalisten på låten er bergenseren Selma Stang som leverer en kul vokal. Den er med på å løfte låta enda høyere. Med en smule mystiske linjer som «Impulsive blikk som lengter» og «det er oss to, det er kaos» er teksten med på å fange låtens brennende følelse av lengsel og sensualitet .

Likevel – KØBER, JNS & Simon Alejandro

ARTWORK: Magnus Munkeby Forbord

På «Likevel» teamer KØBER opp med den bergenske rapperen Simon Alejandro og Hamar-gutten Thomas Jones, kjent som JNS, i en avslappende, men kul banger.

Med tekster som «og alt koker ned til i kveld, det er ingen som kan gjøre det her bedre enn meg selv», gir låta deg den selvtilliten du trenger – og kanskje litt til. Med et glimt i øyet, leverer gutta autentiske og lekene linjer om det å være redd for å velge feil, og dersom du ikke får det til «gjør det likevel, for jeg føler meg selv». Den har en oppløftende vibe, der punchene kommer på rekke og rad. For å si det sånn, kommer du ikke til å stryke på eksamen med denne beaten på øret.

Utenfor deg II – Svømmebasseng ft. Kjartan Lauritzen

COVERART: Svømmebasseng

Svømmebasseng slapp i februar sitt etterlengtede tredje album Før solen har gått ned. Denne gangen har oslobandet fått med seg selveste kongen av Balestrand, Kjartan Lauritzen på en remix.

Sammen med Lauritzen, er det Svømmebassengs Ine Johnsen som leverer behagelige og drømmende vokaler. Med lette linjer som «Jeg vil at du skal vite hva du betyr for meg når solen har gått ned», fanger låta den gode følelsen av å skimte utover solnedgangen med noe kaldt i glasset sammen med en aldri så liten sommerflørt.

Selv om Svømmebasseng og Lauritzens musikalske uttrykk ellers er rimelig forskjellige, fungerer de ulike pregen forundrende bra sammen. Med deilig gitarspill og typisk 80-talls synth blir nok dette en av vårens kjenningsmelodier.

Du blåste liv inni livet mitt – Virkelig

FOTO: Virkelig

I februar slapp «Virkelig» sitt tredje album, For ung til å vær trist. Albumet er et resultat av et isolert og trist år for låtskriveren Tobias Aamodt. Han håper albumet setter lys på hvordan det er å være ung i dag, ifølge bandet selv.

Første låt på albumet er låten «Du blåste liv inni livet mitt». Bandet som opprinnelig kommer fra Bodø, kombinerer deilig kassegitar med klassisk låtskriving. Det er en sårhet i låten som blir tydeliggjort av triste tekster som «Jeg og du møtte aldri veggen, vi fant bare ikke den rette døra». Låten kan forstås som en refleksjon på det som en gang har vært og kunsten av det å akseptere og kunne gå videre i livet.

Det er en liten dypere låt, med en tekst som aktiverer både følelseregisteret og tårekanaler.

Diamanter – Klossmajor

Bekymra for kjærligheten? – Klossmajor har ryggen din i sin nye låt «Diamanter».

Med denne låta er trekløveren Klossmajor tilbake med behagelige korder og groovy bass. Og vi får vel aldri nok av sanger om kjærlighet? Denne gangen kommer det også med en god dose humor. Dette er en glitrende gladlåt om et litt sårt tema, men hvorfor være trist når man kan være glad?

Vennegjengen leverer deilige linjer som perler på ei snor med «Jeg tar ikke sjanser, blir ikke diamanter på meg. Om ikke noen som deg er på vei». Med et unikt lydbilde fester låten seg hjernen – og hjertet.

Svartedøden – Turab

FOTO: TURAB

Turabs nye låt «Svartedøden» er den første smakebiten på hans kommende prosjekt «Himmelrotter fra landsbyen».

Dette er en låt med ulike rytmer og beats. Den starter med et behagelig klangfullt bilde som får deg til å savne sommeren. Før den utvikler seg til en mer dansbar beat, som på en smakfull måte blander synth, fiolin og funk-gitar.

Turab er veldig personlig i låta, som handler om å trosse dødsangst. Med metaforer som «Hva svarte døden da jeg ringte?» leker Turab seg samtidig med både ord og rytme i denne låten.

Med et fengende refreng, er vanskelig å ikke få lyst til å danse når du hører denne låten.

