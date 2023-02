Enten du trenger en låt å lytte til klokken 09.00 på vei til lesesalen eller gjennom folkekaoset på Torgallmenningen lørdag kveld, kan disse låtslippene være redningen.

Her er et knippe av de beste nasjonale og lokale låtene fra måneden som gikk:

Bo Milli – Good Kid

Bo Milli – Good Kid

Bo Milli er omtalt som et av de mest spennende navnene på Norges indiescene om dagen, i tillegg til at hun er sosiologistudent ved Universitetet i Bergen. Studvest møtte henne før hun slapp sin nyeste singel denne måneden, og nå er den endelig sluppet.

«Good Kid» handler ifølge artisten selv om klimakrisen og hvor komplisert det er å ta ansvar – eller ikke ta ansvar – som enkeltmenneske. Låta er behagelig for øret, samtidig som den trekker fram en indre konflikt som er lett å kjenne seg igjen i. Hun synger: «I´m a good, good kid. I´m not meant to change the world». Denne setningen oppsummerer håpløsheten ungdomsgenerasjonen kan føle på ganske greit.

Tribino – Analog Gurl

Tribino – Analog Gurl

Tribino er en bergenser, Griegakademietstudent, rapartist og trommis med ett mål: å blande rap og jazz. Denne måneden slapp han singelen «Analog Gurl», hvor lydbildet er avslappende og spennende på samme tid. Denne låta gir meg lyst på vår, øl i parken og sol som treffer midt i ansiktet. Med jazzmetoder rett ut av Griegakademiet, er det ikke tvil om at Tribino leverer en deilig sjangerblanding i «Analog Gurl». Med dyp vokal og til tider utydelig tekst får likevel låta en mystisk vibe.

Pikekyss – Alt eller ingenting

Pikekyss – Alt eller ingenting

Dette indiepop-bandet fra Oslo kan neppe erstatte Bergens aller kjæreste indiepop-band Razika. Men Pikekyss sitt nyeste singelslipp «Alt eller ingenting», kan likevel være en gladnyhet for de som savner ny musikk fra Bergensbandet. Denne låta er full av klisjeer som: «Alle dine blandede signaler gjør meg gal» og «Kan du bare si at det meg du vil ha?». Likevel eier Pikekyss klisjeene gjennom catchy refreng, lystige toner, og en god dose gitar og synth.

Når solen reiser seg i Bergen by, er dette sangen og kraften du vil ha på øret idet du går ut døra om morgenen. Da blir alt så enkelt som Oslo-bandet synger: «Gi meg alt eller ingenting».

Svømmebasseng – Falkone

Svømmebasseng – Falkone. FOTO: Benedicte Engesland

Svømmebasseng er ute med ny låt, og drar oss atter en gang inn i deres drømmende lydunivers, etter hele 10 år som band. «Falkone» handler om å gå ut av et forhold og finne seg selv på nytt. Her serverer bandet enkle, rett fram-linjer som: «Vi gikk på veggen i min lille leilighet for to» og «Jeg tenker på deg, og håper du har det okei». I kombinasjon med det myke og svevende lydbildet bandet alltid presenterer, er uttrykket både behagelig og forsiktig.

Dette er ikke nødvendigvis låten som setter seg ved første lytt. Likevel er det den perfekt låten når sommeren kommer, og du ligger utstrakt i solen og døser. Da er Svømmebasseng det du vil ha på øret!

Sliteneliten – Langsiktige mål

Sliteneliten – Langsiktige mål. COVER: Christa Barlinn Korvald

Sliteneliten kaller seg et politisk telegram, hvor medlemmene kommer fra både bygd og by, og kun består av damer. En av dem er psykologistudent ved Universitetet i Bergen, og for en knapp uke siden ga de ut singelen «Langsiktige mål». Låta kan forstås som en kritikk til politikerne som «Gjer skattelette te Holmenkollen» og «Brenn fremtida vår på oljebål».

Med tverrfløyte, fele, gitar, trommer og bass i monitor, er lydbildet både fengende og lekent. Det hele kjennes ektefølt, og utrolig forfriskende. Sliteneliten presenterer noe rått og ujålete. Med andre ord – noe Norge trenger i 2023.

Tøyen Holdning – Grown Man Shit

Tøyen Holdning er de du hører dudesa hylle høyest på fest, og digge helhjerta til på festival. Duoen lager laidback, sofistikert og politisk ukorrekt rap til det norske folk. I flyten av ordspill og hardtslående punchlines, slapp de nylig singelen «Grown Man Shit». Lydbildet er minimalistisk, og teksten er i fokus. Med morsomme linjer som: «Masse folk på pikken, ser ut som monolitten» og «Eneste du har fiksa i livet er PornHub Premium», kan man ikke unngå å le litt av selvtilliten duoen kjører.

Om det er noen dypere mening med tekstene, er det vel neppe vits i å spekulere rundt. Det som likevel er sikkert, er at Tøyen Holdning har blitt for kule. Og de vet det.

Kommentarer

kommentarer