Et nytt begrep har flydd inn fra Sverige og krasjlandet i den norske debatten: flyskam – det å skamme seg over å ta fly på grunn av klimagassutslippet det medfører.

Norge er landet i Europa som flyr desidert mest.

Talsperson for MDG, Arild Hermstad, sa på NRK-debatten at han mener flyskam er noe nordmenn burde føle på. I det samme programmet svarte SP-leder Trygve Slagsvold Vedum at han derimot mener nordmenn ikke skal få dårlig samvittighet av å fly.

Studvest har hørt med et knippe studenter hva de tenker om begrepet.

Føler ikke skam

En som ikke kjenner på dårlig samvittighet når hun letter fra Flesland, er Matnat-student Yasmina Madi.

– Klima er egentlig ikke noe jeg tenker på, sier hun.

– Ingen av mine venner ville gitt meg noe form for skyldfølelse av å fly, og jeg tviler på at det kommer til å endre seg, legger hun til.

Har troen på flyskam

På Torgallmenningen møter vi de tre klimastreikende studentene Silje Skjelsvik, Joakim Hjort og Mats-Henrik Nygren Syversen. De kan alle forstå hvorfor begrepet «flyskam» har etablert seg.

– Det er utrolig gode grunner til å ha flyskam, mener Hjort.

Syversen tror at skamfølelsen kan motivere folk til å handle annerledes. Han tror også flyskam kan ha en miljøeffekt dersom det blir en trend som markedstilbudet må tilpasse seg.

Hjort understreker at han ikke mener at man nødvendigvis skal kutte alle flyreiser, men at det er positivt dersom flyskam får folk til å foreta seg en vurdering om nødvendigheten av flyturen man skal ta.

– Flyskam som nytt begrep i den offentlige diskursen bidrar til en bevisstgjøring om hvor enorme klimagassutslipp en flytur innebærer. Denne bevisstgjøringen tror jeg kan begrense det generelle flyforbruket, og det er bra!

Skjelsvik tror også flyskam har en positiv virkning på samfunnet.

– En klimaomstilling krever holdningsendring, og derfor er det viktig at vi reflekterer rundt tingene vi gjør i hverdagen som virkelig fører til klimagassutslipp.

Samtidig er Skjelsvik usikker på om skamfølelse blir så negativt ladet at det skremmer folk bort.

– For noen tror jeg flyskam blir for krevende å forholde seg til. Det er mer behagelig å se andre veien.

Nei til skam

Lenger fremme står finansstudenten Sara Arenfeldt. Hun har av miljøhensyn gått fra å reise på mange flyturer i året til å kun unne seg en årlig tur. Sist sommer tok hun toget til Aten. Flyskam er hun imidlertid ikke tilhenger av.

– I stedet for å gå rundt og skylde på hverandre burde vi heller kollektivt samarbeide om å ta vare på klimaet, sier hun.

Arenfeldt mener også at politiske tiltak som flyavgift er bedre enn å bruke skam for å redusere flytrafikken. Hun er likevel kritisk til de som legger ut bilder ment for å inspirere andre til å reise unødvendig.

– Skal man «shame» noen, burde det være å legge ut bilder på sosiale medier som er ment for å inspirere andre til ikke å dra på unødvendige flyreiser.

Dårlig samvittighet

Hani Kadri Vikebø jobber på reisebutikk og cafe Chillout, og har vært på flere lange turer. Han har de siste årene kjent på dårlig samvittighet de gangene han har satt seg i metallfuglen.

– Kjæresten min blir ikke fornøyd når jeg flyr mye, forteller Vikebø.

Vikebø forstår de som mener nordmenn burde føle på flyskam. Han synes alle burde gjøre sin del for klimaet og oppfatter ikke de som kritiserer unødvendige flyreiser som moralister, forklarer han.

– Jeg synes det er innafor at folk misliker at jeg flyr, med tanke på hvor alvorlig klimasituasjonen er, sier Vikebø.

Vikebø og kjæresten skal av hensyn til miljøet ta tog når de skal til Tyskland i sommer. Samtidig vil Vikebø fortsette å benytte seg av fly framover, men han er mer betenkt nå enn tidligere, forteller han.

64 studenter om fly og skam

Studvest har i tillegg til de ovennevnte spurt 64 tilfeldige studenter rundt på campus om de skal fly i sommer.

Av de spurte svarte 49 ja, og 15 nei.

Blant de 64 studentene svarte 37 at de føler på flyskam, mens 27 svarte at de ikke gjør det.

23 svarte at de prøver å unngå fly med tanke på klima, mens 41 svarte at de ikke gjør det.

