I slutten av februar åpnet dørene til Det samfunnsvitenskapelige fakultets (SV) egne studentbar – Diskuterbar.

Nå har barens sjef, Peter Rolfsen, satt liv til sin nye visjon for Diskuterbars utseende, nemlig gatekunst. Inspirert av de siste månedenes oppslag om malerier på gatehjørner, vil han at samfunnsviternes vannhull også skal prydes av kunst som får en til å tenke, og diskutere.

– Diskuterbar ser nesten ut som en trikkestall, den har en kul vibe. Disse hvite veggene må kunne måles opp til resten av baren, sier Rolfsen.

Etter å ha fått forslaget gjennom, spurte han kunstnerne AFK og Naeem Searle om å male noe samfunnskritisk, noe relevant og noe som ser fint ut.

I natt gjorde AFK ferdig sitt verk på studentbaren.

På en av veggene på Diskuterbar kan man nå se logoen til baren, prydet med Edward Snowden, Julian Assange, Iron Man, Chelsea Manning og Aaron Swartz.

Det disse personene har til felles er at de er «whistleblowers», forklarer Rolfsen.

– Dette er folk som til tross for stor personlig risiko har gått ut av sin vei for å dele sannheten om ulovlig overvåkning, krigshandlinger og andre overgrep begått av egen stat, for å dermed bli straffet for det. Som morgendagens borgere og ledere er det viktig at vi anerkjenner disse menneskene for deres mot til å gi oss sannheten, til å kjempe for ytringsfriheten, til tross for konsekvensene de møter, sier han.

Disse er bare noen få av mange ukjente helter, mener Rolfsen.

– Etter hvert som samfunnet vårt blir mer digitalt og potensialet for overvåkning og undertrykkelse øker, er det viktig at vi tar vare på dem som i framtiden «blåser i fløyta» på det som skjer bak ryggen vår.

AFK er ikke den eneste kunstneren som har vært på Diskuterbar

Det var for noen uker siden at baren fikk besøk av gatekunstneren Naeem Searle, også kalt «Nimi».

Nimi jobber som kunstner på heltid. Han kommer opprinnelig fra Sør-Afrika, men har tidligere bodd i London i 25 år og senest i Bergen i 19 år. Kunstneren er utdannet arkitekt.

– Jeg kunne havnet i arkitektverden og sittet på pulten hele dagen lang, men for å være ærlig er jeg ikke bygget for å sitte rolig.

På veggen foran ham lyser en tegning av en kvinne fra lysbildeframviseren.

– Dette er Angela Davis. Hun er en menneskerettighetsforkjemper i USA, som har holdt på siden 60-70-tallet. Hun kjempet blant annet for medicare for afrikanske familier, forteller Nimi.

Studentene fikk ta del i kunsten

Han forteller at hans egen mor var den første kvinnen i slekten som fikk en karriere. Det kostet henne veldig mye.

– Min mor er en fucking fireball!

– Folk spør meg hvorfor jeg maler damer. Jeg vokste opp under apartheid. Jeg vet hva som skjer når man blir fratatt rettighetene sine.

Kunstneren sier kvinner er den sterkeste delen av diskusjonen i disse tider med blant annet metoo-kampanjen.

Nimi mener menneskerettighetsforkjempere er like relevante i dag som på 60-tallet.

Idet Nimi er ferdig, inviterer han studentene i baren til å skrive ned ord som betyr noe for dem. Disse skal utforme håret til Davis, og forhåpentligvis skape diskusjon mellom SV-studenter i mange år framover.

