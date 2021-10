Penelope Larsen (21) studerer TV-produksjon ved UiB. Hun er regissør og en av tre fotografer bak kortdokumentaren CREĀRE. Nå skal filmen konkurrere om tittelen Beste kortreiste dokumentarkortfilm.

TETT PROGRAM. Du kan se film til frokost, lunsj og middag på filmfestivalen.

Eksamensoppgaven ble BIFF-film

I filmen blir vi kjent med universet til keramiker Jan Kåre Myklebust, og hans verksted i Alvø.

Filmen ble laget til en eksamen på studiet. Oppgaven var å produsere en dokumentar.

– Jeg og gruppen min hadde lyst å gå inn i portrettsjangeren, og så kjente jeg til Jan Kåre fra før av. Han har sitt eget verksted og var snill nok til å slippe oss inn i sin lille boble, sier Larsen.

Regissøren forteller at de fulgte keramikeren over 8 dager.

– Vi portretterer ikke kun Myklebust som menneske, men vi ville også følge hele arbeidsprosessen hans.

Hun synes det er stas at filmen hennes har blitt plukket ut til filmfestivalen, men poengterer at konkurransen ikke er det viktigste for henne.

– I hovedsak er det kjempegøy å bli plukket ut til programmet. Først og fremst er det gøy å vise filmen til folk, og det er veldig stas at mange skal se den.

– BIFF er jo drømmen!

Masterstudent ved manusforfatterlinjen for TV-serier, Malin Hannesdatter Sunde (22) har regissert kortfilmen Terje Sofie, som er nominert i kategorien Kortreist kortfilm – fiksjon.

Filmen er en del av Sundes bachelorgrad, hvor hun satte fokus på kjønnsidentitet.

PÅ SETT. Studenten Malin Hannesdatter Sunde har regi på kortfilmen Terje Sofie. Foto: Privat

I filmen møter vi Terje, som føler seg som både mann og kvinne. Sunde ville fokusere på den eldre generasjonens forhold til kjønn.

– BIFF er jo drømmen! Jeg setter pris på at BIFF velger å løfte frem lokale filmer. Det vestlandske filmmiljøet er ikke stort, men det begynner å etablere seg et miljø nå, sier Sunde på telefon fra Spania.

Over 100 innsendte bidrag

– Det å få vestlandske filmer frem i lyset, var bakgrunnen for å opprette «kortreist»-kategoriene, forteller kortfilmansvarlig i BIFF, Andreas Tystad (24), som selv har studert filmvitenskap i Trondheim.

Tystad har sett gjennom 120 innsendte bidrag. Av de 16 utvalgte kortfilmene, er tre laget av studenter i Bergen. I tillegg til CREĀRE og Terje Sofie, er den studentproduserte filmen Sangoteket også nominert.

– Vi har ikke noe definisjon av hvor kortreist filmene må være, men alle har en eller annen tilknytning til Bergen. Det synes vi er veldig gøy, sier Tystad.

IMPONERT. Kortfilmansvarlig i BIFF, Andreas Tystad, synes at studentfilmene på programmet holder et høyt nivå.

Han forteller at filmene til Sunde og Larsen er vurdert på samme grunnlag som de andre bidragene.

Både Sunde og Larsen setter pris på at de ikke er valgt ut til konkurransen som studenter, men som filmskapere, på lik linje med alle andre.

– Det viser at studentene holder et like høyt nivå som andre filmskapere som har holdt på en stund. I tillegg var det mange studentfilmer som kom langt med i prosessen, men akkurat ikke nådde programmet, forteller Tystad engasjert.

Larsen et klart råd til fremtidige filmskapere:

– Det er bare å gjøre det, rett og slett. Det er ikke vanskeligere eller lettere enn det. Selv om du er student har du fortsatt store muligheter til å lykkes.

Filmen CREĀRE kan du se som en del av KORTREIST KORTDOKUMENTAR på Røkeriet på Verftet, fredag 22. oktober, 20:30. Terje Sofie og Sangoteket vises under arrangementet KORTREIST KORTFILM, søndag 24. oktober, 17:00, også på Røkeriet. Prisutdelingen skjer onsdag 27. oktober.

