16 prosent av alle studenter som tar opp studielån overstiger grensene for inntekt. Hanne Sofie Andresen frykter det fører til at studenter som kunne vært nyttig arbeidskraft, velger ikke å jobbe.

– Jeg tror ikke jeg hadde visst om ordningen hvis ikke folk i omgangskretsen min hadde fortalt meg om det.

Det sier student Hanne Sofie Økland Andresen om at studenter med for høy inntekt får redusert stipend. Lånekassens ordning tilsier at dersom du i løpet av året tjener mer enn 195 295 kroner, blir en mindre andel enn 40 prosent av studielånet ditt omgjort til stipend.

Andresen jobber som tilkallingsvikar hos TV 2 Nyheter og vil anslå at hun i snitt jobber noe som tilsvarer en 70 prosent stilling. I tillegg har hun begynt på en bachelor i sammenlignende politikk ved UiB.

Hun har jobbet i TV 2 siden begynnelsen av februar, og er dermed ganske sikker på at hun kommer til å overstige grensene hvor høy inntekt hun kan ha.

– Det er jo kjipt hvis jeg ikke overstiger grensen med mye. Men jeg tenker også at det er rettferdig. Studielån er jo det gunstigste lånet å ha uansett, så hvis de pengene som kunne ha vært stipend blir til lån, så er det jo fortsatt å leve med, sier hun.

Frykter for tapt arbeidskraft

Andresen frykter ordningen gjør at studenter som kunne vært benyttet som arbeidskraft, velger ikke å jobbe på grunn av frykt for å “miste” stipend.

RETTFERDIG: Andresen tror det vil være lurest å jobbe mye og ta opp maksimalt med studielån.

– Jeg tror det kan presse noen studenter til å jobbe mindre og det er egentlig veldig, veldig dumt, sier hun.

Andresen beskriver et scenario hvor en ferdig utdannet sykepleier, en yrkesgruppe det er et stort behov for, velger å studere videre og ikke jobbe på grunn av stipendordningen.

– Alle slike regler gagner noen, men det er også noen som taper på det. Det er jo kjipt, utdyper hun.

– Du mister ikke stipendet

– Det er politisk bestemt at studenter skal kunne ha noe formue og inntekt i tillegg til studielån. At stipendet blir redusert ved for høy inntekt eller formue, er en ordning som har vært i mange år, og vi har inntrykk av at dette er noe studenter kjenner godt til.

Det skriver senior kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen, Hege Paulsen Bråtner, i en e-post til Studvest. Hun understreker at hvor mye studentene tjener eller har i formue, ikke påvirker hvor mye de kan få utbetalt fra Lånekassen, kun om de har rett på omgjøring av lån til stipend senere.

RÅDGIVER: Hege Paulsen Bråtner er senior kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen og har inntrykk av at de fleste studenter kjenner til at høy inntekt gir redusert stipend. Foto: Pressebilde Lånekassen

Hun forteller at de siste tilgjengelige tallene, fra 2019, viser at 39 000 studenter i høyere utdanning i Norge hadde inntekt eller formue som var høyere enn grensene. Ettersom 245 000 studenter fikk basislån i 2019, er det en andel på 16 prosent som overstiger grensene.

– Du mister ikke hele stipendet hvis du tjener bare litt over grensen, men stipendet blir gradvis redusert etter hvor høy inntekt du har hatt, forklarer hun.

Gjør ikke mye research

Samtidig forteller Hanne Sofie Økland Andresen at hun ikke lar stipendordningen påvirke hvor mye hun selv jobber.

VINNERE OG TAPERE: – Alle slike regler gagner noen, men det er også noen som taper på det. Det er jo kjipt, sier Andresen.

– Jeg tror jeg kommer til å overstige grensen med såpass mye at jeg ikke taper på det i det lange løp. Jeg synes det er kjempegøy å jobbe, så jeg har annen motivasjon enn bare penger for å dra på jobb.

I tillegg forklarer hun at hun ikke gjør særlig mye research når det gjelder låneordninger og tenker at systemene er der for en grunn.

– Jeg burde kanskje satt meg mer inn i det, men som sagt, det er ikke så viktig for meg, avslutter hun.

Kommentarer

kommentarer