Det er over ti år siden studentvillaen i Olav Kyrres gate ble revet. Tidlig i neste år kan studentorganisasjonene endelig flytte inn i nye lokaler.

– Vi er glade for at det endelig er kommet en løsning. Det er en fordel å få samlet alle studentorganisasjonene på samme sted, sier Jakop Kjellstad.

Han er leder i Kulturstyret, og kan fortelle at de nye lokalene i Christies gate 18 etter planen skal ferdigstilles i begynnelsen av 2022. De er allerede godt i gang med rehabiliteringsarbeid og oppussing.

Studentvillaen skal overta første og andre etasje i bygget som i dag blant annet rommer arbeidsplasser, grupperom og studentbaren Diskuterbar. Det vil altså ikke være en fysisk villa, men lokaler som studentorganisasjonene kan disponere.

FERDIG PÅ NYÅRET. Leder i Kulturstyret Jakop Kjellstad er glade for at studentorganisasjonene blir samlet i ett lokale.

– Mange studenter er vant til å bo i litt slitne leiligheter, så det er veldig kult å endelig få en renovert studentvilla, sier Kjellstad.

Han legger til at det nye tilholdsstedet vil være et positivt tilskudd for studentorganisasjonene og deres medlemmer.

– Gjennom ny, universell utforming, som for eksempel heis, vil alle studenter ha mulighet til å ta del i det studentorganisasjonene gjør, hevder han.

Optimistisk for utvikling

Studvest blir med Kjellstad og interiørdesigner ved eiendomsavdelingen til UiB Kristina Kvareng på befaring i det som skal bli den nye studentvillaen i Christies Gate 18.

FELLESROM. Interiørdesigner ved UiB Kristina Kvareng viser frem fellesrommet i første etasje. Rommet skal lydisoleres og gir mulighet for høyt lydnivå.

Til tross for at lokalene er i tidlig fase, er Kjellstad optimistisk med hvor det er på vei.

– Dette blir betydelig bedre enn slik vi har det nå, sier han fornøyd.

Lang prosess

Prosessen om å få på plass en ny studentvilla har vært lang og omfattende.

Den gamle studentvillaen i Olav Kyrres gate ble i 2008 revet på grunn av skader. Studvest har tidligere skrevet om studentorganisasjoner- og politikere som har kjempet for at den nye studentvillaen skal ligge i tilknytning til Det Akademiske Kvarter i Olav Kyrres gate. Søknaden ble avvist av kommunen for andre gang i 2018.

FELLESROM. Her blir det både fellesrom og kontorplass til Studentersamfunnet.

Rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Margareth Hagen, gikk blant annet til valg på at studentene skulle få en ny studentvilla. Hun begrunner valget av lokasjon i Christies gate som den beste og raskeste løsningen sett situasjonen.

– Etter to avslag på villaen som var tiltenkt bak Kvarteret, så vi etter hvert at det ikke var sannsynlig med positivt svar med det første. Vi landet på Christies gate, etter vurderinger av hvordan man raskest mulig kunne løse utfordringen med studentenes behov for areal, forteller hun.

Potensial for bedere fellesskap

Jógvan Helge Gardar, daglig leder på Kvarteret, forteller at de er fornøyde med beslutningen om ny studentvilla i Christies gate, selv om det opprinnelig var planlagt å bygge en helt ny villa på tomten bak Kvarteret.

– To kvartaler er ikke langt å gå, men det er mye når man er avhengig av daglig interaksjon med hverandre i gangene, sier han.

SAMLINGSPLASS I CHRISTIES GATE. Kvarterleder Jógvan Helge Gardar utelukker ikke at Kvarteret kan utvide lokalene sine der villaen egentlig skulle stå.

Lederen mener at en ny, samlende studentvilla for organisasjonene vil ha en stor betydning for studentmiljøet i Bergen.

– Jeg tror ikke de to lokalene i dag skaper det samme fellesskapet som det nye har potensial for. For eksempel har Kvarteret og våre driftsorganisasjoner lokaler i Fosswinckels gate 8, mens alle de andre er i Nygårdsgaten. Nå treffes vi sjelden på en naturlig måte i hverdagen, men det vil endres når vi får kontorer i samme gang, forteller han.

Gardar peker på at dette åpner for en utvidelse av Kvarterets lokaler der det opprinnelig var tiltenkt studentvilla i Olav Kyrres Gate.

– Men det vil være på lang sikt, sier han.

Oppussing for 20 millioner

Rektor Hagen opplyser at arealet studentorganisasjonene får i det nye bygget vil være like stort som det var planlagt i den nye studentvillaen. Ombyggingen vil koste omtrent 20 millioner kroner. Totalentreprenør for prosjektet er Næringshus AS.

– Det har tatt tid, men når vi først bestemte oss for å bruke lokalene i Christies gate 18 gikk det rimelig raskt, uttaler rektoren.

Hun har fått inntrykk om at studentene er fornøyde med beslutningen.

– Studentarealene der blir nok flotte, sier hun.

Det er hovedsakelig studentorganisasjonene som hittil har hatt lokaler i Fosswinckels gate 7 og Nygårdsgaten 1B som skal få bruke villaen som kontorer og møteplasser. Dette innebærer blant annet Studentersamfunnet, Aktive Studenters Forening, Immaturus, og flere kor.

TETT DIALOG. Jakop Kjellstad og Kulturstyret representerer i utviklingen av de nye lokalene i Christies Gate.

Alle registrerte organisasjoner i Kulturstyret har mulighet til å søke om lokaler og lager i Christies Gate 18.

I de nye lokalene vil det også være felles oppholdsrom og møtelokaler til bruk for studentorganisasjonene.

Det er Kulturstyret og Kvarteret som har ført kommunikasjonen med UiB på vegne av studentorganisasjonene. Organisasjonene har blitt tatt med i planleggingen, ifølge Kjellstad.

– Byggingen av en «black box» for Studentteateret Immaturus var et tidlig ønske fra dem, forteller lederen for Kulturstyret.

Lokalene skal nå bruke vannbåren varme fra en ny varmesentral på det oppussede Ulrikke Phils Hus. som bygget ligger vegg-i-vegg med.

– Dette gir en er effektiv løsning energimessige, sier leder for prosjektet, Marius Waage.

Disse studentorganisasjonene skal inn i de nye lokalene:

Det Akademiske Kvarter

Aktive Studenters Forening

Bergen Realistforening

Studentersamfunnet

BLAK

Changemaker

Erasmus Student Network Bergen

Hulen

Immaturus

Internasjonale Sosialister

Latin-Amerikagruppen MedHum

Mannskoret Arme Riddere

NOAH

Re:act

SAIH

Skeive Studenter

Spire

STOFF

StudentMållaget

Studinenekoret Sirenene

Her er plantegningene for hvordan lokalene skal se ut i første og andre etasje:

