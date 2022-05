Sola er kommet til Bergen og kanskje du kjenner deg litt våryr? Om ikke lenge er det sommer og da kan det være gode muligheter for en sommerflørt!

Men det som alltid er vanskelig med dating er potensialet for en avvisning. Hva er det som skjer med oss når vi er forelsket? Og hvorfor gjør ghosting så vondt?

Mange av oss kommer til å kjenne på følelsen: Kribling, hjertebank, varme og rødming. Når vi er forelsket får vi en dusj av hormoner når du ser den du liker eller får en melding fra dem på telefonen.

Kjønnshormonene testosteron og østrogen er viktige for den seksuelle tiltrekningen, men det er andre hormoner som spiller inn ved forelskelse.

«Kjærlighetshormonet» oxytocin er et sentralt hormon som vi kan måle ved forelskelse. Hormonet er viktig for utviklingen av intimitet og empati i en romantisk relasjon. Den starter altså en slags tilknytningsprosess.

I tillegg er dopamin, eller «lykkehormonet», en sentral faktor som har med belønning å gjøre. «Belønningen» kommer for eksempel av å være med den vi er forelsket i.

Når vi åpner oss og gjør oss sårbare for hverandre, kan vi samtidig kjenne på en god del stress. Løse avtaler på datingapper og usikkerhet om gjengjeldte følelser kan prege denne tiden og rett og slett gjøre deg ganske stressa.

Men stresset er ikke bare negativt! Denne nervøsiteten kan faktisk være med på å binde deg enda nærmere en potensiell partner, da forskning har vist at mennesker som går gjennom stressende situasjoner oppnår en tettere tilknytning til hverandre.

Dessverre går det ikke slik hver gang.

Kanskje har dere møttes og du følte at dere hadde god kjemi. Dere kysser og avtaler å møtes igjen. Du sender en snap dagen etterpå, men når den åpnes forblir den ubesvart. Det kan være utrolig vondt.

Avvisning er den vanligste emosjonelle skaden vi møter i hverdagen, og med sosiale medier og datingapper har det blitt enda lettere, og kanskje tydeligere, å avvise. Det kan oppleves mer brutalt når du ser personen sist var aktiv eller om meldingen har blitt lest.

Forskere har prøvd å finne ut hvorfor det gjør så vondt å bli avvist. Det de fant var at avvisning aktiverer de samme delene av hjernen som når vi opplever fysisk smerte. Derfor kan selv små avvisninger og brudd gjøre vondt.

Å «ghoste» noen er å plutselig bryte all kontakt uten noen forklaring til den andre personen. Ghosting brukes ofte for å ende korte forhold ved å ignorere alle henvendelser med vilje, i stedet for å si ifra om at en ikke ønsker å fortsette kontakten.

Ikke all ghosting er gjort med en negativ intensjon. Ofte begrunnes ghosting med å skåne personen det gjelder, men det kan altså oppleves vondere enn ved å si ifra på sms eller over en kaffe.

I følge flere psykologer kan ghosting forårsake symptomer på depresjon og lav selvfølelse, som tilbaketrekning og mye grubling og tenkning over det som har skjedd.

Hva gjør man da hvis man blir ghostet? Det kan hjelpe å snakke med noen du stoler på om det som har skjedd. Å si ifra til personen som ghostet at det gjør vondt, er også noe man kan gjøre.

Dating er veldig spennende, men kan og være en bratt berg-og dalbane. Vil du stoppe en relasjon trenger du ikke ha en god grunn eller lang forklaring på hvorfor deres vei stopper akkurat nå. Noen ganger er rett og slett ikke hormonene og følelsene like sterke som man håpet på.

Ta vare på hverandres følelser og vær ærlig om at du ikke er interessert lenger.

Smask og dask,

Magnus & Marie

