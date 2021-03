– Appen er ikke Tinder for venner. Den er i så fall en ekstremt avansert Tinder for venner, på anabole steroider, sier daglig leder.

– Før hadde studenter fadderuker, masse arrangementer og kollokviearbeid. Nå er det borte. Venn er en tilrettelegger for å komme i kontakt med andre, sier Jacob Hector Algaard.

Han er gründer og daglig leder i bergensbaserte Friendr AS, som lanserte appen Venn i januar. En app som ifølge Algaard gir studenter anledning til å finne nye venner og bli mindre ensomme.

Appen matcher brukere basert på opplysninger de oppgir om seg selv. Disse kan være hva brukerne ønsker å gjøre med andre, deres verdier og interesser.

Nå markedsføres Venn særlig mot studenter. Friendr AS håper at Venn kan supplementere tiltak mot ensomhet i høyere utdanningsinstitusjoner.

Mulig tiltak for studenter

Ifølge Algaard har flere studentforeninger respondert positivt på appen. Blant dem er Stina Sisselsdotter Stolpestad, president for Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS).

LAVTERSKEL. Venn kan bli en arena med lav terskel for å bli kjent med nye mennesker, ifølge Stolpestad fra NHHS.

Hun tror det er positivt dersom dataene kan brukes til å iverksette tiltak som bedrer unges hverdag.

– Om appen fungerer og blir aktuell, kan den være en plattform med lav terskel for å bli kjent med nye mennesker i pandemien. Den kan skape åpne arrangementer og motvirke studenters ensomhet, sier hun.

Forskning på brukerdata

Friendr AS planlegger at anonymiserte brukerdata fra appen skal forskes på. Da vil forskningen handle om bruk av kunstig intelligens til å forbedre matching av personligheter.

Duc Tien Dang Nguyen, førsteamanuensis ved institutt for informasjons- og medievitenskap på Universitetet i Bergen (UiB), mener at en bør være klar over at brukerdata vanskelig anonymiseres ordentlig.

VANSKELIG ANONYMISERT, Duc Tien Fang Nguyen sier at det er vanskelig å anonymisere brukerdata ordentlig.

Algaard sier at det problemet berører Friendr AS, som alle behandlere av persondata.

– Vi tar personvern svært seriøst, forsikrer han.

Ser ikke et behov for Venn

Nguyen sier at Venn kan være fin å ha, men at man kan komme i kontakt med folk gjennom mange andre sosiale medium.

– Jeg vet ikke om det trengs en slik app, for å være ærlig, forteller han.

Det er Algaard uenig i. Ifølge ham har Friendr AS utført spørreundersøkelser blant studenter der en betydelig del av respondentene ikke synes at dagens tradisjonelle medier er tilrettelagt for å finne nye venner.

VIL IKKE VÆRE NEGATIV. Men Duc Tien Dang Nguyen er usikker på om Venn trengs.

– En betydelig del av respondentene synes ikke at dagens tradisjonelle sosiale medier er tilrettelagt for å finne nye venner, sier han.

Tinder for venner?

Elizabeth Puntervold Pereira (20) studerer ved Universitetet i Bergen. Hun ville brukt Venn, og mener at appen kan motvirke ensomhet.

Pereira tror at den kan samle studenter på tvers av fakulteter.

VENNSKAP. Elizabeth Puntervold Pereira tror at Venn kan samle studenter.

– Det er naturlig å snakke gjennom apper i vår generasjon. Det kan starte vennskap eller forhold, sier Pereira.

Hun synes imidlertid at appen ligner på en viss annen kjent app.

– Appen blir kanskje litt sånn, Tinder for venner.

Nguyen tror at Venn kan ende opp med å bli en dating-app.

IKKE TINDER FOR VENNER. Algaard sier at Venn ikke er Tinder for venner.

– Slik den ser ut nå, ser jeg ikke så stor forskjell på den og dating-apper, sier han.

Algaard understreker at Venn ikke retter seg mot dating-markedet, og at en betydelig del av Venns brukere er i forhold allerede.

– Appen er ikke Tinder for venner. Den er i så fall en ekstremt avansert Tinder for venner, på anabole steroider.

