Nylig spilte bandet Revolt på kvarteret, ellers reiser de landet rundt for å få det til å gå opp.

I en myk skinnsofa på Kvarteret, sitter Ulrik Bolsønes og Sigurd Skjølberg. De er henholdsvis vokalist og bassist i Revolt, et alternativt poprock band. I midten av mars spilte de konsert i etasjen under. De ble møtt med jubel og engasjement fra fullsatt sal som sang av full hals.

JUBEL. Revolt møter stort engasjement fra publikum på konserten på Kvarteret.

Låtskriver og student

Bandmedlemmene gikk på skole sammen i Molde og startet bandet for nesten sju år siden. Nå er de fleste medlemmene i hver sin by på grunn av studie. Bolsønes forteller likevel at det å være student kommer med noen fordeler, selv om det gjør det vanskeligere å øve sammen.

Bolsønes studerer lektor i historie på Universitetet i Bergen på andre året, og mener at studiet påvirker musikken, selv om tematikken er annerledes.

– Jeg har blitt mer bevisst på at tekstene har lengre levetid enn jeg trodde i utgangspunktet. Studiet har absolutt innflytelse, sier Bolsønes.

– Man får større perspektiv, tilføyer Skjølberg. Han tar forkurs til ingeniørstudier på Høgskulen på Vestlandet.

BERGENSSTUDENTER. Revolt-medlemmene Ulrik Bolsønes og Sigurd Skjølberg studerer begge i Bergen.

Bolsønes trekker fram låten Collide, som handler om å rømme fra krig.

– Vi kunne sikkert ha skrevet låten om jeg ikke hadde studert dette, men når man studerer historie og ser rundt i verden, så ser man jo at den låten er hyperaktuell – i hvert fall i dag. Det er jo litt skummelt.

Todelt økonomi

De drar også nytte fra de økonomiske godene som kommer med studielivet.

– Det er gøy å få støtte fra Lånekassen, og det må man ha om man skal skrive musikk hele tiden. Det er jo Lånekassen som hjelper oss med å holde bandet og livene våres i gang, sier Bolsønes.

Bandet får også støtte fra statlige ordninger. Det er ikke nok til å kunne lene seg på.

Pengene bandet tjener fra konserter går inn i en fellespott. Det krever at man er aktiv og spiller mye, og under korona ble det til tider vanskelig å opprettholde økonomien.

– Alt av honorar og sånn går inn i en fellespott som går til å spille inn mer musikk og å spille mer live. Det er enten en ond eller god sirkel, det spørs veldig. Korona beviste at det var en ond sirkel, fortsetter vokalist Bolsønes.

SHOW. Revolt viser fram alternativ poprock på kvarteret.

Han forteller at ettersom bandmedlemmene er i forskjellige byer må de utnytte tiden de har sammen.

– For eksempel når gutta var her nå, så kom de på torsdag slik at vi fikk øvd sammen den dagen. Vi skrev også musikk og jobbet litt ekstra. Så blir de kanskje en dag ekstra etter konsert.

De skriver fortsatt nesten hver dag, men får ikke øvd og spilt like mye sammen som tidligere.

– Vi øver så ofte vi kan og vi prøver å kombinere alle spillejobber med innspilling, skriving og øving. Alt ettersom hva vi trenger, sier Bolsønes.

Et evig reiseliv

Dette gjør at bandet må tilpasse studielivet for å få plass til å skrive og å jobbe nok med musikken. Samtidig forteller vokalisten at de også må reise mye for å spille inn sanger.

– Vi har et studio som vi pleier å dra mye i, «Dreamfarm», som ligger på en gård langt ute i Surnadalen i Nordmøre.

Dette er ikke det eneste stedet bandet reiser for å spille inn ideer.

– Den ene gitaristen studerer låtskriving og musikkproduksjon i Oslo. Så noen ganger drar vi til Oslo for å spille inn ideer med han, gjerne litt demoer og sånn, så tar vi med det videre inn i større studio, sier Bolsønes.

VOKALIST. Vokalist Ulrik Bolsønes synger og spiller keyboard.

Bolsønes forteller at man må være flink til å gripe muligheter når de oppstår.

– Det gjelder egentlig å prøve å kjenne så mange som mulig som har muligheter til å lage god musikk.

Han poengterer likevel at musikerlivet ikke er billig. Å kombinere dette med et studieliv er ikke alltid like lett.

– Som studenter har vi jo dårlig råd som alle andre. Det er jo en dyr hobby og et dyrt liv som krever mye reising, så det må gå rundt på en eller annen måte, sier Bolsønes.

Kommentarer

kommentarer