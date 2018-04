Studvest ga torsdag 12. april Liberal Liste kritikk for å ikke stille med kvinnelig listetopp. Men nå kan vi komme med en gledelig nyhet! Hun er nå funnet! Det viste seg at hun hadde en avtale kl 19. onsdag 11. April.

Det Studvests journalist glemmer å si, er at jeg har stilt opp i alle intervjuer og radiodebatter. Kun denne debatten – som var satt på et tidspunkt jeg visste jeg måtte gå midtveis i – stilte jeg ikke opp til.

Liberal liste får og kritikk for at vår 4. kandidat Amalie Ringdal Birkhol ikke stilte til debatten. Amalie er en profilert ungdomspolitiker som de skriver, men hun er fortsatt helt fersk i studentpolitikken. Bare fordi man er profilert betyr ikke det at man har muligheten til å stille. Men når 1. kandidat på en liste ikke kan, da er det naturlig at 2. kandidat stiller. Uavhengig av kjønn.

Vi er en liste med jevn kjønnsfordeling. Vi har to kvinner og to menn som listetopper. Det hadde og vært fint om Studvest kunne lære seg 2. kandidaten vår sitt navn. Tobias Bashevkin. Som er eneste nasjonale minoritet i panelet. Du fremmer ikke kvinner ved å sette ned menn.

Det er et større problem at listen med 5 kvinner på topp sender sin 8. kandidat. Det er mye mer problematisk enn at 2. Kandidaten tar plassen til 1. kandidat.

For det er et problem at kvinner ikke stiller, og det er noe vi må jobbe med. Men det er viktigere å sette fokus på at det ikke alltid er en debatt som avgjør alt. Valg er mer enn debatter. Valg er engasjement. Å stå på stand, prøve å nå velgere.

Hvis studentene i Bergen lurer; kvinnelig listetopp med meninger er funnet. Og jeg er ikke redd for å snakke høyt og tydelig. Du kan finne alle radiodebattene jeg har stilt opp i og uttalelser i Studvest.

