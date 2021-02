The show must go on! Tross lockdown i Bergen, er en splitter ny episode av Studcast ute. AJ og Vilde skravler seg gjennom ukas studentnytt over Zoom, denne gangen med journalistene Liv Mari og Julian som gjester.

Vi starter episoden med nyhetsjournalist Liv Mari Lia som forteller om hvor provosert hun ble etter å ha sett Sløsesjokket på NRK. Hvor opplyst er vi egentlig om eget klesforbruk, og hjelper det at et par influensere legger ut kule Instagrambilder hvor de bruker en skjorte som skjørt?

Les kommentaren i nattivsa vår her: Takk til NRK. Nå er det vår tur.

URO – Ung Rus Oppdagelse er et nyopprettet tilbud for unge mellom 15 og 25 som sliter med rus. AJ og Vilde diskuterer hvordan det kan være å ha rus som identitet, og hvor vanskelig det kan være å vite om man har et rusproblem. Korona blir selvfølgelig også nevnt, og hvordan færre rammer og mindre struktur kan påvirke unges rusvaner.

Les saken her: Disse skal stanse rusmisbruk før det er for sent

Studcast får også besøk av kulturjournalist Julian Mellingsæter. Han har skrevet en krass apropos om Espen Nakstad, og har mye på hjertet om vinneren av årets navn i VG. For er det egentlig innafor at en assisterende direktør i Helsedirektoratet blir med på Nytt på Nytt, Vinterstudio og skal gi ut bok om sin pandemiopplevelse? Frustrasjon over stengte lesesaler og følelsen av å bli glemt er også et av temaene som tas opp av tre oppgitte studenter.

Les aproposen i nettavisa vår her: Da kan Espen Rostrup Nakstad komme til dansegulvet for sin cha cha cha

Som alltid slutter episoden med «36 questions to fall in love». For når var sist programlederne sang for seg selv, og hvordan tror de de kommer til å dø?

God lytting!

