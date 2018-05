Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) har innført fjernpsykologtilbud for studenter på utveksling. Dette betyr at selv om du befinner deg i Sør-Afrika, Nepal eller Chile, så vil du likevel ha tilgang på en norsk-språklig psykolog via internett.

President i ANSA, Ole Kristian Bratset, forteller at etterspørselen i oppstartsfasen har vært stor.

– Vi ser at dette er populært. Sosialrådgiveren vår har hatt kontakt med flere studenter på utveksling som har ønsket et slikt tilbud, sier han.

Stor etterspørsel

At en norsk-språklig psykologtjeneste er nødvendig for studenter i utlandet, er ANSA-president Bratset ikke i tvil om.

– Vi ønsker ikke gå ut med tall på hvor mange som har benyttet seg av tjenesten ennå, men jeg kan si så mye som at tallene bekrefter at det er behov for tjenesten, sier han.

Dette er en påstand som støttes av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2014, hvor det kom fram at så mange som en av fem studenter sliter med psykiske vansker i løpet av studietiden.

I tillegg viser han til at mange studenter gjerne befinner seg i land hvor både språk og kultur kan virke som barrierer for å kontakte psykologer der de befinner seg:

– Det er ikke sikkert mental helse er like ute i det fri der som det er her i Norge.

– Kan være like bra som «ansikt til ansikt»

Gudmundur Ebenezer er daglig leder i Lifekeys, selskapet som står bak psykologtjenesten, og han er enig med Bratset om at det er viktig for studenter å ha et slikt tilbud mens de oppholder seg i utlandet.

– Vi fokuserer på å ha et lavterskel psykologtilbud for mennesker som trenger hjelp. Flere undersøkelser viser at studenter og unge mennesker sliter mye med psykiske problemer, men ingen vet helt hvorfor. Det kan være på grunn av større krav med tanke på studievalg, jobb, lånekassen, utseende og sosiale medier, sier han.

Lifekeys-sjefen er ikke i tvil om at å snakke med noen over deres krypterte videotjeneste kan være like givende for studentene som å snakke med en psykolog på et kontor.

– Undersøkelser viser at det kan være minst like bra. Det senker terskelen for studenter som kvier seg fra å dra til et kontor. Når de er med i videosamtalen kan de være et sted hvor de føler seg trygg, som for eksempel i sin egen seng.

Ebenezer legger vekt på at det er viktig å forebygge psykiske lidelser før de utvikler seg til noe verre.

– Psykiske problemer er ikke like lett å oppdage som fysiske. Det er lettere å se hvem som har brukket en arm enn hvem som lider av depresjon, forklarer han.

De samme problemene går igjen

Ebenezer forteller at studenter i utlandet gjerne sliter med det samme som studenter hjemme i Norge, men at de plutselig kan møte problemer som det ikke er så lett å få løst alene på andre siden av kloden.

– Kanskje de sliter med ensomhet, eller så finner de ut at skolen i Australia ikke var så bra som de først trodde, og muligens inntreffer sykdom i familien mens de er bortreist. Da kan det være greit å ha noen å prate med, sier han.

Får første time gratis

Tjenesten fungerer slik at ANSA har kjøpt en pott med psykologtimer hos selskapet Lifekeys, som norske studenter i utlandet kan få gratis. Tilbudet gjelder altså ikke bare for utvekslingsstudenter, men også de som studerer fast i andre land.

– Studentene henvender seg først til vår sosialrådgiver i ANSA, og så blir de videre henvist til psykolog hvis de finner ut at det er nødvendig. Etter første time med psykolog kan de fortsette med dem til rabattert pris, informerer Bratset.

