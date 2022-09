Flere medisinstudenter fra Universitetet i Bergen er i praksis ved et sykehus i Uganda. Nå jobbes det med å få dem hjem igjen.

På en pressekonferanse tidligere denne uken erklærte helsemyndighetene i Uganda at det er et pågående ebolautbrudd i landet.

I hovedstaden Kampala har 15 medisinstudenter fra Universitetet i Bergen (UiB) praksis. De må nå dra tilbake igjen til Bergen.

– Alle studentene synes det er ganske kjedelig. Selv om vi forstår avgjørelsen som er blitt tatt fra universitetets side, synes vi det er veldig trasig.

Det sier Asgeir Berner Ristesund til Studvest, som er en av medisinstudentene fra UiB som har fått oppholdet avlyst. Han er på sitt niende semester på medisinstudiet.

HJEM: Asgeir Berner Ristesund er på utveksling i Uganda.

Studentene fra UiB bor omtrent 150 kilometer fra utbruddet. Selv er ikke Ristesund bekymret for smitte.

Studentene skulle i utgangspunktet ha praksis på sykehuset i seks uker, men har kun fått gjennomføre tre uker.

På spørsmål om hva han tenker om at de må avbryte oppholdet halvveis, sier han at han forstår avgjørelsen som er tatt fra universitetets side.

– Vi tenker universitetet tar alle forholdsregler, selv om det er veldig liten sannsynlighet for at vi vil kunne bli smittet. Konsekvensene er såpass store om man får en ebolasmittet student, sier han.

I Mubende-distriktet er en mann bekreftet omkommet på grunn av ebolaviruset. Dette opplyser FN på deres nettsider.

Ingen dramatikk

Dekan ved Det medisinske fakultetet ved UiB, Per Sigvald Bakke, er tydelig på at det ikke er noe dramatikk rundt situasjonen. Han opplyser også at studentene har det bra til Studvest.

Han forteller at det er to grunner til at UiB har valgt å sende studentene hjem:

– Dersom studentene skal gå i klinikker der, er de nødt til å bruke smittevernutstyr. Det er ikke det de har mest av i Uganda. Det at vi skal belaste sykehusene der nede med utstyr til våre studenter i en tid hvor de selv trenger det, blir litt feil.

Videre forteller dekanen at studentene er i Uganda for å hospitere i klinikken. Dersom de ikke hadde blitt sendt hjem, hadde de vært nødt å være borte fra klinikken, forklarer Bakke.

– Da faller noe av funksjonen med å være der nede bort.

Fra de kommer hjem til de begynner i klinikken her hjemme, må de være i en karantene på tre uker. Det for å unngå å ta med seg smitte inn i norske sykehus.

