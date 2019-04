Nestlederen tar over.

Lørdag ble det klart at Marte Øien blir leder for Norsk studentorganisasjon (NSO). Hun har det siste året vært nestleder i samme organisasjon, men får nå jobben med å lede det som er Norges største interesseorganisasjon for studenter.

Hun tar dermed over for tidligere leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Håkon Randgard Mikaelsen.

— Tusen hjertelig takk for tilliten. Jeg gleder meg til å følge med på de gode diskusjonene resten av landsmøtet, og jeg gleder meg til å se hvem jeg skal få æren av å jobbe med det kommende året, sa Øien på talerstolen like etter at hun ble annonsert som leder.

Valgt foran bergensstudent

Øien var allerede innstilt av et flertall i NSOs valgkomitè mens et mindretall hadde innstilt Andora Biseth-Michelsen, som per dags dato er leder av Studentparlamentet ved Univeristetet i Oslo (UiO).

Blant de andre kandidatene fant vi også bergensstudent Truls-Einar Johnsen, som nå er leder for Velferdstinget Vest. De øvrige var Maya Sol Sørgård og Lars Føleide.

Senere i dag skal resten av Arbeidsutvalget velges.

Saken oppdateres

