For første gang på syv år besluttet Norges Bank å heve styringsrenta. Dette var i september i fjor, og i mars økte renta nok en gang med melding om ytterligere to økninger i løpet av året. Årsaken er lav arbeidsledighet og prisstigning i markedet.

Med andre ord: Økonomien går bra! Når renta heves, er det for å bremse økonomisk vekst.

Ingrid Herud (21) studerer ved Universitetet i Bergen. Da hun flyttet hit for to år siden kjøpte hun en bolig med et ekstra rom litt utenfor sentrum av Bergen. I disse dager ser studenten på ny leilighet mer sentrumsnært, og med kun ett soverom. Herud sier hun merker økningen i renta:

– Jeg merker det litt fordi det som tidligere ble helt dekket av leietakeren min, må jeg betale litt på selv nå.

Renter 101

I Norge har vi en stor, overordnet bank som låner ut penger til de vanlige bankene vi forholder oss til, blant annet Handelsbanken, DNB og Sparebank 1. Styringsrenten er den renten som bankene får når de låner penger fra sentralbanken, Norges Bank. Enkelt forklart betyr dette at (for eksempel) DNB låner penger fra Norges Bank, og vi låner penger igjen fra DNB.

Herud har valgt avdragsfritt lån med flytende rente. Derfor har økningen i styringsrenta direkte påvirkning på hennes økonomi. Ved å velge flytende rente på lånet vil renta følge markedsrenta, og øker dermed i takt med den. Velger man det andre alternativet, fast rente, betaler man samme beløp hver måned, uavhengig av svingninger i markedet.

– Har endring i styringsrenta noe å si for om du velger fast eller flytende rente på neste boliglån?

– Jeg regner med at hvis renta blir for høy, så har jeg ikke mulighet til å betale – særlig siden jeg da må betale alle andre kostnader i tillegg fordi jeg ikke lenger har en leietaker. Man kan jo ikke leve i en sånn uvisshet.

Vårrengjøring i økonomien

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB forteller at det er spådd en gradvis oppgang i renten, så det ikke skal bli et stort innhogg i økonomien.

– Men når det kommer til studenter som eier bolig, så er det klart man vil merke det. Og for studenter som allerede har en trang økonomi så kan en renteøkning bety ganske mye, sier Sandmæl.

– Og jeg tror ikke jeg kjenner noen studenter som føler de har god råd, legger hun lattermildt til.

Sandmæl forteller at det kan være lurt å ta en «vårrengjøring» nå som det begynner å nærme seg vår.

– Det er jo sånn med penger at noe må man ha, mens det er ting som ikke er nødvendig. Ta vårrengjøringen og se om «trenger jeg alle abonnementene jeg har?» eller «trenger jeg å kjøpe lunsj hver dag?». Det er det jeg anbefaler, å ta den gjennomgangen.

Dyrere husleie og studielån

Hallgeir Kvadsheim, kjent fra blant annet Luksusfellen, mener at studenter må være forberedt på at renten på studielånet kan gå opp, og dette vil potensielt gjøre studielånet dyrere for nyutdannede i årene som kommer.

– Det er rentefritt mens du studerer, men studierenta vil jo økes når bankene øker sine renter. Men dette får jo ingen effekt før du er ferdig å studere, sier han.

Ifølge Kvadsheim kan renteøkningen på lang sikt også føre til at husleien din kan bli dyrere.

– Når renten øker så kan også enkelte utleiere øke husleien fordi det blir høyere kostnader for dem. Huseiere har likevel ikke mulighet til å heve husleien fra én måned til en annen.

Dette er en indirekte effekt, og noe som ikke kan skje over natten, forsikrer Kvadsheim.

Dempede boligpriser

Professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen (UiB), Kjell Erik Lommerud, skriver i en mail til Studvest at renteøkningen også kan påvirke boligprisene.

– Har du et lån på tre millioner utgjør den økte rentebetalingen 30 000 kroner i året. Etter skattefradraget blir dette rundt 2000 kroner i måneden. Dette sitter litt trangere grenser for hva folk kan by i en budrunde, så dette har en dempende effekt på boligprisene.

Gladnyhet for sparegrisen

For dem som sparer på BSU kan denne rentehevingen være positiv. Kvadsheim sier at det per i dag er denne virkningen de vanlige studentene vil merke seg mest.

– BSU-renten kan bli satt opp i noen banker. Bankene setter jo normalt opp innskuddsutlånsrenta når Norges Bank setter opp sin rente.

Kort oppsummert:

😭 Studielånet kan bli dyrere

😫 Leieprisene kan øke

🤩 Du kan spare mer på BSU

😄 Økonomien går bra!

😬 Boliglån blir dyrere

