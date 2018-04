Det er synd at ikke flere tok turen for å se den million-streamede artisten i går kveld.

Sterke lyskastere vendes mot publikum. Hyl brer seg utover lokalet og publikum trekker nærmere scenen. Trommisen lager et fengende spenningsshow og etterhvert kommer også resten av bandet på. Det går nærmere to minutter før Julie Bergan ankommer scenen. Publikum jubler og den sprudlende Skien-jenta åpner kveldens konsert med «Turn On The Lights».

«Har dere det bra Bergen, er dere klare for en fest i kveld?», spør Bergan et entusiastisk publikum. En i mengden, trolig en ung mann, hyler «JUULIEEE!». Bergan fremstår som en hipp og kul dame, med mange spenstige dansemoves i ermet. Det skal virkelig ikke stå på artistens utstråling heller. Med et stadig smil om munnen fremfører hun sangene «Blackout» og «Incapable».

Et heftig scene- og lysshow som står i stil med musikkens tempo – det skal de ha ros for. Bergans band fremsto som utrolig profesjonelle og samspilte. Sterke trommer dominerte konsertopplevelsen, noe som gjorde at en gjerne hoppet i takt sammen med Bergan. Det bør påpekes at det ofte pep i monitor ,og dette satte en ørliten demper på stemningen. I tillegg var publikum helt bakerst en anelse mindre med. Dette kastet likevel ikke en skygge over showet oppe på scenen som var livlig hele veien.

I tillegg kom en rekke slagere som «All Hours», «I kinda like it» og «Guilt Trip». Bergan er virkelig flink til å få med publikum. Hun hoppet og spratt, og det nærmeste jeg kan sammenligne henne med er en rakett. Jeg funderte til tider på hvordan det er fysisk mulig å synge synge så sterkt og rent, samtidig som man er så aktiv på scenen. Men for popstjerne å være, var det lite bruk av playback.

Den rolige kjærlighetssangen, som trolig handler om en Bergenser, «Second Hand Love», skapte andre vibber i lokalet. Plutselig dannet scenelyset en slags glorie rundt Bergan. Stemmen var så kraftig at den nærmest var hjerteskjærende, og den råsterke Bergan står brått med hjertet i hånden. Det var gripende.

Sist ut er hennes mest kjente sang «Arigato», og publikum blir revet med. Det klappes i takt med musikken og folk skriker «arigato maddafakka!». Helhetlig leverer Julie Bergan og bandet en svært god konsertopplevelse med mye energi. Opptreden hun leverte overrasket meg på grunn av den sterke vokalen og energiske sceneopptreden. Konserten var ikke utsolgt, og det er synd at ikke flere tok turen til Det Akademiske Kvarter i går kveld.

