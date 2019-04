– De fleste oppfatter den nye teknologien som framskritt, men det er klart at når det går for fort, kan det også være lett å føle at du ikke henger med. At du detter av lasset.

Dette sa statsminister Erna Solberg i en tale 2. april under Finansnæringens dag i Oslo. Den tidligere UiB-studenten la også vekt på at kunnskap og riktig kompetanse er nøkkelen som arbeidslivet krever i framtiden for å løse utfordringer som eldrebølgen, omstilling fra oljeindustrien og nedjusteringen av klimautslipp.

Må alle lære seg programmering?

Det er nærmest blitt allmenn oppfatning at teknologi og digitalisering er kunnskap vi studenter må tilegne oss.

– Fremtidens arbeidstakere må ha digitale ferdigheter, sa Geir Mikalsen i Bergen Næringsråd til Studvest tidligere i år.

Men hva ligger egentlig i «digitale ferdigheter» og «teknologikompetanse»? Er det slik at både jurister, statsvitere og humanister nå må lære seg å programmere på lik linje med ingeniører og IT-utviklere? Eller er det mulig at disse yrkene kan angripe den teknologiske utviklingen med annen kompetanse?

Det er dette vi i Studvest har prøvd å finne ut. Vi har snakket med flere relevante kilder som er ansvarlig for, eller jobber tett med utdanningsplaner ved utdanningsinstitusjonene i Bergen.

Dette for å gi en pekepinn på hva de som er ansvarlig for å utdanne framtidens arbeidstakere mener om hva framtidens arbeidstakere trenger.

