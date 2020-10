Nå er det tre uker til jeg skal ha eksamen på jussen og jeg er bekymret. Det juridiske fakultet fortsetter å stå ved at de skal ha skoleeksamen. Det er lett å si at å gå på eksamen er som å gå på kafé eller å gå i butikken. Men det er mange studenter som unngår slike situasjoner nå, nettopp på grunn av faren for smitte, for eksempel hvis man er i risikogruppen eller bor med noen i risikogruppen. I tillegg er det en ting som skiller eksamen fra kafeen rundt hjørnet.

Først er det en del ting som vil gjelde alle eksamener. Det er flere personer i samme rom, alle skal opp den samme trange trappen på noenlunde samme tidspunkt og det vil være flere der som ellers ikke er ute i offentligheten for eksempel fordi de er forkjølet uten å være smittet. For dette stoler jeg på at jussen og bedriftshelsetjenesten har funnet gode løsninger.

Men det er en forskjell mellom eksamenene på jussen og andre fakulteter. Det er hvor viktig karakterer er og muligheten til å ta opp fag. Karakterer er veldig viktig, både for studentene og for arbeidsgivere som Det juridiske fakultet. Muligheten til å ta opp fag er begrenset. Man kan kun ta opp ved ordinær eksamen og kun når man går på året over.

Det betyr at hvis man er syk eller i karantene og ikke har mulighet til å møte opp på ordinær eksamen, så får man ikke tatt opp faget. Dermed gir fakultetet en student som kanskje har fått milde symptomer eller er i selvpålagt karantene to valg: 1. Møt opp på eksamen i faget du har studert og få den viktige karakteren eller 2. Ikke møt opp fordi det er en liten mulighet for at du er smittet.

Bare det å gi studentene disse to valgene synes jeg blir feil. Studentene burde ikke bli satt i et moralsk dilemma der karakterer som vil påvirke karrieren senere settes opp mot muligheten for at de kan være smittet og dermed kan smitte andre.

Videre føler jeg meg ikke trygg på at alle studentene kommer til å velge å bli hjemme, og det forstår jeg godt. Men hvis jeg vil ta eksamen må jeg også møte opp, og da vil jeg utsette meg for en situasjon hvor det er mye større sannsynlighet for å bli smittet enn det jeg selv velger å utsette meg for i hverdagen. Jeg vet at det hadde vært mulig å søke om tilrettelegging, men jeg visste ikke at det var mulig før lenge etter fristen for å søke hadde gått ut.

Så jeg sitter igjen med valget mellom å gå på en eksamen der jeg ikke føler at min helse er ivaretatt eller å ikke gå på eksamen. Det er lett å si at jeg kan ta kontinuasjonseksamen i sommer, men jeg vil ikke kunne konte alle fag og hvem vet om situasjonen er noe bedre i sommer? I tillegg, de som tar opp fag vil ikke engang ha muligheten til å ta kontinuasjonseksamen.

