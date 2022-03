Restaurantbransjen er den første veien inn i arbeidslivet for mange unge. Derfor knuser det hjertet mitt at mange fort må lære seg at trakassering er en del av jobben.

Jeg er nå i arbeid hos mitt femte sted innen handels- og restaurantbransjen. En bransje jeg kjenner godt og hvor jeg har jobbet for mange av de store kjedene.

Om dere kunne se mye av det jeg har sett, og hvordan det blir håndtert, tror jeg dere hadde blitt sjokkert:

Rasistiske ytringer blir slengt etter deg. Kvinner må finne seg i å forsvare sine handlinger i mye større grad enn menn må. Trakassering skjer. Sånn er det bare.

Du lurer kanskje på hva responsen fra bedriften er?

Om du er heldig får du nok en beskjed fra en eller annen leder om at dette ikke er greit, og at det aldri skal skje igjen. Og så går livet videre.

Det er ergerlig at en av de bransjene som kanskje jobber mest med mennesker, enda ikke har klart å tilby opplæring på akkurat dette temaet. John Alstad, student og deltidsansatt i restaurantbransjen

Det mest slående er likevel hvordan kollegaene rundt deg oppfører seg. Hver gang noen har blitt trakassert på jobb står alle som spørsmålstegn, for det er vel ingen som helt forstår hva som faktisk skjer og hvordan det skal håndteres. Og når jeg tenker meg om, skjønner jeg at det egentlig ikke er så rart at folk står der helt handlingslammet.

I restaurantbransjen bruker vi nemlig time etter time på obligatoriske kurs som må gjennomføres. For min egen del har jeg deltatt på mange av disse, men aldri deltatt i et kurs hvor temaet har vært trakassering. Derfor skjønner jeg panikken som oppstår når dette faktisk skjer rett foran deg. For hva er den rette responsen på denne situasjonen?

Det er veldig lett å si at ingen noen gang skal bli trakassert eller angrepet, uansett kjønn, legning, hudfarge og så videre. Likevel er jeg ganske sikker i min sak når jeg skriver at det kun er et spørsmål om tid før dette skjer med enten deg, eller noen rundt deg. Det er trist, men dessverre virkeligheten.

Jeg synes det er ergerlig at en av de bransjene som kanskje jobber mest med mennesker, enda ikke har klart å tilby opplæring på akkurat dette temaet.

Restaurantbransjen er den første veien inn i arbeidslivet for mange unge. Derfor knuser det hjertet mitt at mange fort må lære seg at trakassering er en del av jobben. For arbeidsgiver bryr seg i hvert fall ikke.

