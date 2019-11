Stor vannlekkasje skapte vanskeligheter for studenter som skulle ta eksamen, men for andre fikk det en positiv effekt.

En stor vannlekkasje tok plass ved E39, natt til onsdag. Dette førte til at hovedlinjen mellom Sandviken og sentrum ble stengt. Kaostilstand preget derfor folkemylderet som skulle på jobb og skole påfølgende morgen.

Noen av dem som ble rammet var studentene ved Norges Handelshøykole (NHH), som ligger i Sandviken. Veien til skolen var stengt, samtidig som alle ferske studenter skulle ha eksamen.

Studvest tok turen for å sjekke tilstanden.

KAOTISK. Studenter og andre måtte gå lang omvei på grunn av stengt busstrafikk.

God plass

Veistengingen førte til at mange studenter måtte gå en uventet halvtimes tur i oppoverbakke for å komme seg til skolen.

Men for én gangs skyld var det ikke noe problem å få en ledig pult på høgskolen, der man vanligvis må stå tidlig opp for å ha et sted å lese.

– Det har vært betydelig mindre folk her i dag. I går var jeg her klokken åtte, og da var det helt fullt. Jeg ble litt svett og sliten på veien, men det var deilig at det var færre folk, opplyser NHH-student Frederik Koss Harnes (22).

LITE FOLK. Harnes forteller at den stengte veien førte til at det var mer plass på skolens lesesaler denne onsdagen.

Mangelen på plass skal ha ført til at flere studenter på handelshøyskolen benyttet seg av lesesaler på andre skoler. I en noe øde kantine får vi høre at Jodel brukes for statusoppdatering om leseplassene.

TOMT. Denne onsdagen var høyskolen preget av at folk ikke kom fram til skolen.

– Folk spør ofte på Jodel om det er «ledig på lesesalen?». Men i dag var det mye ledig på grunn av at mange slet med å komme seg til skolen, forteller Kim André Boyall (36).

FORNØYD. Boyall var en av studentene som kom seg på NHHs lesesal på onsdag.

Stress preget eksamensmorgenen

På grunn av vannlekkasjen utsatte NHH-ledelsen eksamen i MET1 med én time for at flere skulle rekke den.

– Før vi sendte ut melding om utsatt eksamensstart, ringte en del studenter og var bekymret for om de ville rekke frem til eksamen, opplyser viserektor ved NHH, Linda Nøstbakken.

I alt ble bare én student hindret av vannlekkasjen i å ta eksamen, ifølge Ingrid Aarseth Johannesen, kommunikasjonsansvarlig ved NHH.

EKSAMENSSTRESS. Mange studenter var redde for å ikke nå eksamen på grunn av vegproblematikken.

Klokken er 13.30, og vandrende ut av eksamenslokalet kommer førsteårsstudent Endre Jensen (20), som tror dagens veiproblemer kan ha påvirket prestasjonen.

– Jeg måtte løpe til skolen og var varm og svett da jeg kom fram. Det var en dårlig start på dagen. Jeg var stressa helt frem til jeg kom på skolen og fikk vite at eksamen ble utsatt en time. Stresset satt liksom en dårlig stemning for resten av eksamen, forteller Jensen.

Måtte ta taxi for å rekke eksamen

En venninnegjeng står samlet mens de snakker om dagens prøvelse. Selv om de rakk eksamenen, er de enige om at de helst ville vært foruten morgenens veidramatikk.

UVENTET MORGEN. Noen av jente brukte flere timer på å komme seg til eksamen på grunn av den stengte veien. Fra venstre: Karen Karlager (19), Frida Kapstad (29), Emilia Furnes Hilt (20) og Emilie Eøyestad (21).

– Jeg våknet halv seks og sjekket VG helt tilfeldig hvor jeg leste om veiproblemene. Først tok jeg buss til sentrum. Men når det ikke gikk flere busser endte jeg opp med å bestille fire forskjellige taxier før jeg kom til skolen, ler førsteårsstudenten Karen Karlager (19).

– Man glemte liksom at man skulle ha eksamen. Det var bare viktig å komme seg hit, forteller venninnen Emilia Furnes Hilt (20).

På tross av den uventede morgenen, er jentene fornøyde med å være ferdige med eksamen.

