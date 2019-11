«Julia» møtte rundt 50 ulike menn. Det er over to år siden hun sluttet. «Paul» møtte en mann for noen måneder siden. De har fortsatt kontakt. Nå møtes de for første gang for å snakke om livet som sugarbabes.

«Julia» sitter på en koselig kafé. Foran henne sitter en gift mann, med uvitende kone og barn hjemme. Han er klar på premissene; han ønsker en fast jente han kan ha med seg på forretningsreiser – en han kan ha det gøy med og skjemme bort.

Hun var nervøs, så noen kompiser fulgte henne til daten. Likevel skjønner hun raskt at hun ikke har noe å frykte. Mannen foran henne er jordnær og høflig. Det er nesten som å prate med faren til en venninne, tenker hun for seg selv. Praten flyter lett, og når de skal skilles sier han at han gjerne vil treffe henne igjen.

Han gir henne en klem, og rekker henne hånden. Hun trekker hånden til seg. I neven holder hun 5000 kroner i kontanter.

– Det var etter den kaffen jeg skjønte hvor lett jeg kunne tjene penger på sugardating, forteller hun.

Redd for å bli kidnappet

For «Paul» startet det hele med et tilfeldig møte på dating-appen Grindr. Han var egentlig på byen med noen venner, men ble full og begynte å kjede seg. Spontant avtalte han å møte en mann han snakket med på appen for å ta noen drinker, forteller han.

SPONTANT. «Paul» møtte sin sugardaddy etter en tur på byen.

Ved første øyekast virket mannen litt slaskete, syntes «Paul», der han satt i joggebukse på en bar. Inntrykket forandret seg imidlertid da de dro videre og endte opp på mannens hotellrom, en penthouse-suite.

– Da vi kom inn på suiten hans lå det poser fra Gucci, Fendi og Burberry slengt over alt, forteller «Paul».

Bare noen dager etter møtet med mannen, fikk han en tekstmelding hvor mannen lurte på om han ville bli med til London Fashion Week. Nervøs satte «Paul» seg på flyet.

$$$. «Julia» viser meldinger hun har fått.

– Jeg sa fra til vennene mine at de måtte kontakte politiet hvis de ikke hørte fra meg – jeg var jo redd for å bli kidnappet. Heldigvis hadde vi en fantastisk helg, hvor vi så på catwalk-show og shoppet.

Hadde sex med nesten alle

Selv om de har ulike historier og opplevelser, har begge altså drevet med sugardating. «Julia» sluttet som sugarbabe for over to år siden, men sier hun har har møtt rundt 50 ulike menn. Hun har hatt sex med nesten alle, forteller hun. «Paul» møter én mann med jevne mellomrom, men har aldri så mye som kysset ham.

Ifølge Wikipedia er sugerdating «…det at unge jenter eller gutter dater eldre menn eller kvinner mot å få penger, gaver, reiser, eller annen betaling.»

«Julia» og «Paul» studerer ved henholdsvis SV- og HF-fakultetet ved UiB. På grunn av historiene de forteller, som i stor grad handler om sex og narkotika, ønsker de ikke å stå frem med navn og bilde.

Kokain på erigert penis og voldtekstfantasi

Både «Julia» og «Paul» forteller om ellevill luksus, og møter med mennesker med et virkelighetsfjernt forhold til penger.

– Det er ganske spesielt å drikke champagne til 200 000 kroner, som for meg smakte helt likt som Möet. Eller reise med privatfly og bo på suiter med basseng, når jeg selv slet med å betale husleien, minnes «Julia».

VIPPS. «Julia» viser frem Vipps-loggen med en av mennene hun har møtt.

«Paul», på sin side, forteller om hvordan han så mannen handle kunst for flere millioner da de var på tur utenlands.

Men ikke alle opplevelsene har vært like luksuriøse.

En gang, forteller «Julia», skulle hun bli med en mann på forretningsreise til Sverige. I bilen på vei dit oppdaget hun at han smuglet med seg kokain, surret inn i gaffateip og gjemt i poser med kjeks. Situasjonen ble enda mer spesiell da de kjørte over grensa.

– Da vi krysset svenskegrensen fikk han meg til å sniffe kokain på den erigerte penisen sin. Jeg har i ettertid hatt mistanke om at han er en av karakterene som i NRK-serien Exit er inspirert av.

En annen gang ville en mann at «Julia» og han skulle spille et seksuelt rollespill, hvor hun skulle etterligne den virkelige kona hans hjemme. «Julia» forteller lattermildt om hvordan hun måtte være kjeftete og klage på han, i tillegg til å nekte ham sex – akkurat som kona hans gjorde hjemme.

IKKE TABU. «Paul» forteller at å stå frem som homofil gjør at det finnes mindre barrierer mot sugardating.

– Rollespillet endte opp med at han skulle voldta kona, altså at vi hadde sex. Det er ganske sykt å ha voldtektsfantasier om kona si.

Trekant med prostituerte

«Paul» har også opplevd sitt. Han forteller om en gang da han og mannen satt og spiste en god middag og drakk vin i en suite i London. Da bestilte mannen plutselig to prostituerte menn opp til rommet. «Paul» trodde først at mennene var der for å ha sex med dem, men det viste seg å ikke være planen.

DOBBELTLIV. Veien fra prostituerte i Moskva til Høyden er ikke så lang som man kanskje skulle tro.

– Han inviterte de først til bordet. Etter en liten stund fortalte han til de nye gjestene at de kunne starte med hverandre. De to prostituerte endte opp med å ligge med hverandre, mens vi satt å så på og drakk vin. Han synes det var mer opphissende enn å se på porno.

– Jeg hadde faktisk sex med en prostituert kvinne en gang, skyter «Julia» inn. En sugardaddy jeg var på tur med leide henne inn da vi var i Moskva. Jeg hadde sex med henne først, og etterhvert ble sugardaddyen også med. Så hadde vi trekant, før hun dro og jeg nøt resten av ferien min sammen med ham.

Lever en løgn

Selv om et liv som sugarbaby høres luksuriøst og spennede ut, kommer også livsstilen med en prislapp, ifølge studentene.

– Du lever jo på en løgn, et slags dobbeltliv, sier «Julia», og utdyper:

– Det er veldig slitsomt å gå rundt og finne på ulike dekkhistorier til venner og familie. Og det er veldig ensomt. Det føltes veldig spesielt å ha vært en uke på Maldivene uten å kunne fortelle det til noen.

«Julia» legger også til at all alkoholen og dopet også ble for mye.

– Til slutt traff jeg nok litt veggen. Det er ikke før i ettertid at jeg skjønte hvor ulykkelig jeg var. Alt handlet jo bare om festing og materialistiske ting. Til slutt dro jeg hjem og bodde hos foreldrene mine. Det var deilig å lande litt.

«Paul» syns imidlertidig det har vært lettere.

– Alle vennene mine syns egentlig det bare er veldig gøy.

LUKSUS. «Julia» viser frem noen av gavene hun har mottatt hos sugardaddies.

– Jeg tror det handler mye om at du ikke har hatt sex med sugardaddyen din også, sier «Julia».

– Når man først står frem som homofil har man allerede brutt flere barrierer. Derfor er det ikke noe tabu i mitt miljø, forklarer «Paul».

– En datingekspert sa til NRK i januar at sugardating er en form for prostitusjon. Hva tenker dere om det?

– Jeg mener at det jeg har drevet med er en form for prostitusjon. Ikke hver gang, men noen ganger. Men samfunnet ser på prostitusjon som noe annet enn det egentlig er. Når folk tenker på prostitusjon forbinder de det med noe billig og skittent, som at noen står på et gatehjørnet og tilbyr en blowjob for 300 kroner. Det er ikke bare slik det fungerer, konstaterer «Julia».

HAR LØYET MYE. Selv om «Julia» ikke angrer på hva hun har gjort, sier hun at hun går rundt med en klump i magen.

Angrer ikke, men…

I etterkant av intervjuet hadde Studvests journalist et siste spørsmål til «Paul» og «Julia», sendt på melding:

– Angrer du på noe i dag?

– Det er vel ingenting jeg angrer på. Men hadde jeg fått valgene igjen, er det vel enkelte ting jeg ikke ville gjort, skriver «Paul» tilbake.

– Jeg har opplevd mye gøy og lært mye om både verden og meg selv, så jeg angrer ikke, men samtidig går jeg rundt med en klump i magen, når det kommer til at jeg har løyet så mye til mennesker jeg er glad i, er «Julias» svar.

