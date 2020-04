Håvard Rørtveit, listeleder for Blå liste, skriver i Studvest at han skal ta kampen mot de daglige irritasjonsmomentene, og at de er en liste som ikke driver med radikal politikk. Det kan ikke vi i Venstrealliansen love.

Det vi derimot kan love, er at du hos oss finner en radikal og ambisiøs politikk, fordi vi tror at studentene både kan og bør kreve mer.

Blå liste vil bruke mindre tid på «høytsvevende idealer og uttalelser blindet av ideologiske skylapper». Selv er jeg utrolig stolt av å være med i en liste, hvis idealisme er grunnen til at UiB gikk i pride-paraden. Jeg er også utrolig stolt av at idealismen vår førte til at vi har fått et nytt kapittel om miljø i både prinsipp- og arbeidsprogrammet.

Vi er en liste som alltid evner å se de store linjene, også lokalt på UiB. Derfor krever vi blant annet akademisk boikott av både Israel og Marokko, samt at UiB blir en apartheidfri sone.

I likhet med Håvard ønsker jeg å være en studentpolitiker som tar tak i de «ekte problemene ved universitetet» og komme med praktiske løsninger på disse. Et av disse problemene er at UiB ikke er fremtidsrettet nok. Vi trenger flere grønne løsninger. For å sikre dette vil vi i Venstrealliansen derfor bruke det kommende året på å kjempe for at UiB skal offentliggjøre klimaregnskapet sitt. Dette må også inneholde de ansattes reiser.

Og her har du litt av forskjellen mellom oss og Blå liste. Mens vi foreslo å bruke mindre penger på mat under parlamentsmøtene, slik at vi kunne øke reiseposten så det alltid var midler til å kunne velge tog, foreslo de at vi skulle bruke 20.000 kroner mer på bedre møtemat.

Håvard skriver også at de «ikke er en liste som skal love at alt blir gratis, men jobber for at det viktigste blir billigere». Ettersom Venstrealliansen er en liste som er drevet av idealisme, kan jeg love at vi ikke bare skal kjempe for rimeligere pensum, men for et gratis og mer digitalisert pensum.

Også vi er opptatt av bysykler. Men for å sikre at dette skal komme studentene til gode, ønsker vi å se på en løsning der bysykler kan være tilgjengelig for studenter gjennom Sammen.

Det vi har til felles med Blå liste, er at vi også kjemper for å gjøre Høyden, og Bergen, til et best mulig sted å være student. Med vår røde og grønne idealisme som pådriver, vil vi alltid sette studentene først, og vi vil aldri være redde for å være radikale i vårt arbeid.

Hvis du ønsker studentpolitikere som alltid vil kjempe for studentenes beste, samtidig som de jobber for de større, strukturelle endringene, anbefaler jeg deg å stemme på Venstrealliansen ved årets parlamentsvalg.

