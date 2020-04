Det å være student er en unik tid som alle opplever på forskjellige måter. For noen er studentlivet enkelt og behagelig, for andre er det stressende og beinhardt. Noen studenter tar studiene på strak arm og noen sliter med å holde seg fast.

Men en ting som er til felles for de aller fleste av oss studenter er at problemer, småfeil og utfordringer i omkretsen vår, alt fra konstant tomme bysykkelstasjoner til dårlig informasjonsflyt og klamme seminarrom alt for ofte blir irritasjonsmomenter i vår studenthverdag. Blå Liste vil gjøre noe med disse små, men ekte problemene.

Dette er alt som man som enkeltperson går rundt og tenker over, irriterer oss over men som aldri blir fikset. Alene kan det store systemet man er en del av virke uforanderlig, men sammen er dette noe som kan fikses. Den 22.-30. april er det studentvalg ved UiB. Da skal man velge nye representanter til Studentparlamentet og Universitetsstyret. Dette er oss studenters mulighet til å velge medstudenter som kan kjempe disse sakene og fikse disse irritasjonsmomentene.

Jeg er en av de som ønsker å bruke mye tid i løpet av det neste året på nettopp dette. Jeg er førsteårsstudent ved sammenliknende politikk og er listeleder for Blå Liste ved studentparlamentsvalget. Istedenfor å bruke en mye tid på høytsvevende idealer og uttalelser blindet av ideologiske skyggelapper ønsker jeg å være «studentpolitikeren» som tar tak i de ekte problemene ved universitetet og kommer med praktiske løsninger.

Blå Liste står for en økt frihet i studenthverdagen. Dette betyr også frihet fra irritasjoner over ting som burde vært fikset for lenge siden, ting som den evige kampen mot printerne eller at mittuib appen ikke kan åpne worddokument. Vi skal aktivt jobbe opp imot systemet og ta opp studentenes saker. Vi ønsker å være en inkluderende liste som jobber konstruktivt sammen med de andre listene for å finne de beste løsningene sammen, men som klarer å holde fokuset på det som faktisk påvirker studentene.

Du finner ikke noe radikal politikk hos oss. Vi er en liste som mener at det er ganske mye som går bra her på Høyden, men som skal pushe for at ting blir bedre. Vi er ikke en liste som skal love at alt blir gratis, men jobber for at det viktigste blir billigere. Vi skal drive en ansvarlig studentpolitikk som er relevant for studentene.

Jeg håper at du ønsker å støtte oss i kampen mot de daglige irritasjonsmomentene. Sammen skal vi fylle bysykkelstasjonene, vi skal jobbe for at informasjonen fra fakultetene, instituttene og hver enkelt seminarleder er lettere tilgjengelig for de som trenger det og vi skal jobbe for bedre luft i seminar og på sal.

Hvis du ønsker studentpolitikere som ønsker å ruske opp i småfeilene rundt på Høyden så anbefaler jeg deg å stemme på Blå Liste ved årets parlamentsvalg!

Har du innspill til hva Blå Liste bør kjempe for? Fortell det til oss i valgkampen eller søk opp siden vår på Facebook og ta kontakt med oss der.

Det er en vanskelig tid for studenter nå til dags, så jeg håper alle gjør som Erna sier: «Man kan ikke ta på hverandre, men man er nødt til å ta vare på hverandre». Bruk tiden til å ringe en venn!

