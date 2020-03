Pandemien har kommet for fullt her i Norge, og nå er det på tide å ta skikkelige grep.

Vi er dog ganske sikre på at mange av disse grepene vil gå hardt utover studenters psykiske helse. Mange av oss må holde oss hjemme, dette for å hindre videre spredning. De av oss som sliter fra før vil nok kjenne enda mer på det nå enn før. Derfor er det så ekstremt viktig at vi alle gjør tiltak som sørger for at alle får det litt bedre.

De tiltakene vi kan gjøre er ganske lite tidkrevende. Slik som å sende melding til noen du vet sliter, invitere på skypequiz/skypefest eller bare ringe noen for å slå av en prat. Studiehverdagen fortsetter, men på en helt annen måte enn før. Fremfor å sitte på lesesalen, sitte i forelesning eller arrangere kollokvie på kafeer, må vi nå forholde oss til at alt skjer hjemmefra og over nett. Universitetet er ikke stengt ned selv om byggene er stengt.

Vi vet at det kan føles litt merkelig, og for mange er det kanskje skummelt at gatene, bussene og butikkene er tomme for folk. Vi lever i en krisetilstand, og vi vet ikke når det er over. Men til tross for dette går verden videre. Studiene skal fortsette så godt det er mulig, vi skal ta eksamen til våren. Selv om byggene til utdanningsinstitusjonen er stengt, er det viktig at vi studenter fortsetter arbeidet. Vi må minne oss selv på at dette ikke er en ferie. Vi har enda studiene våre, og vi må enda fullføre.

Vi må sørge for å ta vare på hverandre i denne tiden. Tiden fremover bringer med seg mye usikkerhet og frykt. Da er det viktigere enn før at vi passer på å ikke spre redsel eller falske nyheter. Alle etatene rundt oss jobber på spreng for å få løst denne krisen, og vi som studenter må gjøre det vi kan for å bidra. Lurer du på hvordan du kan bidra? Her er hovedpunktene:

Studerer du, eller har du fagbrev i helsefaglig utdannelse (og er frisk)? Bistå helsevesenet så godt du kan med din kompetanse.

Har du ikke en slik kompetanse, men er frisk? Hold deg hjemme så mye du kan, spør på Facebook om noen trenger hjelp til å handle inn matvarer, ta kontakt med dem som sliter og arranger noe sosialt over internett.

Har du verken kompetanse, og er heller ikke frisk? Hold deg hjemme, nå ut til venner og bekjente og spør om de kan hjelpe deg.

Vi må tørre å være sårbare, og vi må tørre å be om hjelp. Hele Norge er i denne situasjonen, og da er det på tide å vise resten av verden hva dugnad faktisk betyr. Vi må ha tålmodighet, og vi må ha troen på at dette vil gå over.

Til slutt vil vi gi en applaus til alle de dyktige menneskene som står i kassa i butikken, til helsearbeiderne som jobber på spreng, til studenter med helsefaglig kompetanse som bistår helsevesenet og til deg som kjøper mat for dem i isolasjon/karantene! Samfunnet stopper ikke helt opp i en slik situasjon, vis resten av landet at studentene heller ikke gjør det.

