KOMMENTAR: Som følge av koronaviruset sitter hundre tusener av folk verden rundt i karantene. Er dette viruset mirakelet klimaforkjemperne trengte for at verden skulle redusere CO2-utslipp og fly mindre?

– Vi er i begynnelsen av en masseutryddelse, og alt dere snakker om er penger og eventyr om evig økonomisk vekst, sa Greta Thunberg i fjor på FNs klimatoppmøte.

Lite visste vi da om viruset vi hadde i vente, som skulle krakke børser over hele verden. Sist uke hadde Wall Street i New York sin verste børsuke siden finanskrisen i 2008. De tre store amerikanske aksjeindeksene er inne i noe vi kaller korreksjon. Det betyr at kursen faller med ti prosent eller mer. Og slik som koronaviruset, så smitter det raskt.

Store svingninger og ustabilitet er nøkkelord for å beskrive aksjemarkedet globalt i dag. Frykten for koronavirus har hatt en tydelig påvirkning på etterspørselen etter olje, og som følge av det har oljeprisen dalt. Det er ikke gode nyheter for Norge. Også Equinor-aksjen faller i takt.

Koronaviruset (COVID-2019) ble først oppdaget i Wuhan- og Hubei-regionen i Kina i fjor. Det har siden spredt seg til over 60 land. Symptomene på viruset minner om influensa. Flere har sammenlignet koronaviruset med svineinfluensa som tok livet av 35 nordmenn i 2009. De som har dødd så langt av viruset har stort sett vært eldre med bakenforliggende sykdommer.

Viruset er imidlertid ikke noe å kimse av selv om dødeligheten er på kun to prosent. I januar valgte Verdens helseorganisasjon (WHO) å erklære internasjonal helsekrise som følge av koronaviruset. Per i dag har det tatt over 3000 menneskeliv på verdensbasis.

I skrivende stund er det rundt 70 personer – bare i Bergen – som sitter i karantene på grunn av viruset, og syv stykk har blitt bekreftet smittet. Heldigvis har ingen dødd så langt her i Norge, men antall smittede og karantenesittende øker hver dag.

På jobb og på skole blir vi bedt om å ikke dra utenlands, og ta forholdsregler når man er ute blant folk slik at smitten ikke skal spre seg mer. Og det er bra, syns jeg. Smitten er jo hva som har vist seg å være det farligste med viruset, men hvilke andre følger får dette?

I Kina har koronaviruset ført til at fabrikker holder stengt, flytrafikken har blitt innstilt over hele landet og myndighetene beordrer folk om å holde seg hjemme. Ifølge Lauri Myllyvirta, en analytiker i Center for Reasearch on Energy and Clean Air, har dette resultert i at Kinas CO2-utslipp de siste tre ukene har vært 25 prosent lavere enn hva de var samme periode i fjor.

Siden Kina står for noen av verdens største mengder CO2-utslipp, er midlertidige stillestunder som dette signifikant. I henhold til Myllyvirta sitt estimat, er denne treukers nedgangen lik mengden karbonutslipp hele staten New York slipper ut i løpet av et helt år (omtrent 150 millioner tonn). Hvorvidt spredningen i Europa har påvirket klima er mer usikkert.

Er det én ting jeg har innsett i løpet av de siste ukene, er det hvor avhengig verdensøkonomien fortsatt er av fossile brennstoffer. I dag stiger verdiene på børsen igjen, men hvem vet hva som skjer i morgen?

CO2-utlippene går ned: yay! Verdensøkonomien og -helsen er i krise: nay! Hvor rustet er vi da til å håndtere et virus med større dødelighet? Eller mer paradoksalt: Hadde det reddet verden?

