Det var kvelden torsdag 5. september at en student bosatt i Grønneviksøren studentboliger kom hjem og oppdaget at noe ikke stemte.

– Jeg så først at det var noen ting som lå på bakken. Så la jeg merke til at macen, som tidligere lå på senga, var borte.

Studenten, som av sikkerhetshensyn ikke ønsker å bli identifisert med navn, anmeldte innbruddet til politiet og meldte fra til Sammen formiddagen etter. Tyvene skal ha fått med seg blant annet:

Macbook air

Ipad

Bose-headsett

– Bare macen alene koster rundt ti tusen, men det verste er egentlig at det har vært noen inne i leiligheten, forteller studenten.

Hun forteller at tyvene sannsynligvis har tatt seg gjennom vinduet som sto på gløtt for å lufte.

Det har ikke lyktes Studvest å få en kommentar fra Vest politidistrikt, men har fått bekreftet at de har mottatt en anmeldelse av forholdet.

Studenten forteller at fire år med notater fra studiet sannsynligvis er borte.

– Jeg håper at det kanskje finnes en sikkerhetskopi på Icloud, men alle notatene dette semesteret er nok bortkastet. Det er litt dritt.

Ingen luftelås på vinduene

Arvid Ristesund, som er Sammens områdeleder på Grønneviksøren, bekrefter at de har fått en henvendelse fra studenten.

Han forteller at vinduene mangler sikringslenke, da det strider i mot bygningsforskriftene for brann- og lydvindu.

– Vi skulle gjerne gjort noe om det var noe vi kunne, men her er det ikke mulig med tanke på forskriftene.

Høsten 2017 kunne Studvest melde at nesten halvparten av alle sykkeltyverier i Bergen skjer i dette området, men Ristesund kan berolige beboerne med at slike innbrudd ikke er et utbredt problem.

– Sånne problemer har vi ikke hatt som jeg kjenner til. Vi hadde ett innbrudd i en bolig like etter innflytting for fire år siden, sier områdelederen.

– Kommer dere til å advare beboerne for å unngå nye hendelser?

– Da tror jeg vi bare skaper ubegrunnet frykt. Slik vi ser det har ikke beboeren her fulgt instruksen fra oss ved å ha vinduet åpent, sier Ristesund.

