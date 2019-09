Endre Synnes Hagerup er skuespilleren bak Nils fra NRK-serien «Heimebane». Nå vil han ha et utseende som tilhører han selv.

Det er først når Endre Synnes Hagerup begynner å prate til Studvests utsendte, at vi innser hvem han er. Det rødlige håret og brillene er borte, og et spenstig flippskjegg dekker haken hans.

Skuespilleren bak karakteren Nils i Heimebane går andre året på Drama og anvendt teater på Høgskulen på Vestlandet (HVL), og skal altså bli dramalærer. Han er raskt ute med å poengtere det åpenbare.

– Som du kanskje kan se, så er jeg litt lei av Nils. Det er greit å ikke være Nils over alt hvor jeg går.

Hagerup forteller at han i ulike settinger blir kjent igjen på gaten. Det koseligste er når barn kjenner han igjen. Når fulle folk snakker til han på byen, derimot, kan det bli ganske slitsomt.

– Jeg vil heller ha et utseende som tilhører meg, sier han.

Tidligere i år kom sesong to av suksess-serien på NRK. Hagerup forteller at han selv ikke har sett ferdig serien.

– Selv har jeg ikke sett sesong to. Jeg har fått tilbakemeldinger på at vi prøvde å stappe for mange elementer inn i én sesong.

Hater fotball

Til tross for at Hagerup ikke lenger ligner på Nils utseendemessig, forteller han at han kan kjenne seg igjen i mye hos karakteren.

– Vi er veldig like. Det har jeg fått høre mange ganger. Hvis du hadde snakket med noen som kjenner meg godt, så hadde de sagt at jeg er akkurat sånn som jeg er på TV, sier han med et smil.

LIK OG ULIK. Endre er interessert i kampsport og dataspill, i motsetning til fotballnerden Nils.

Utstrålingen og karismaen mellom Endre og Nils er slående lik, men det er én sentral ting som skiller de to.

– Jeg hater fotball!

Studenten sier at han en gang som veldig ung spilte én fotballkamp. Moren har i etterkant fortalt at hun under kampen observerte sønnen sin plukke blomster bak målet.

– Fotball har aldri vært min front, men jeg er veldig glad i kampsport og er en skrekkfilmentusiast.

– Hvordan var det å late som at du elsket noe som du egentlig hatet?

– Det å late som at noe er dritkult, var ikke det mest utfordrende. Det mest utfordrende var å spille en fotballnerd.

Publikum uten fotballkamp

Nils kan bli beskrevet som en ung, nerdete gutt med sunnmørsdialekt. I motsetning til Hagerup, sitter karakteren på et bredt spekter av uttrykk og fagbegreper innenfor fotball.

– Jeg presterte blant annet i å si i en improvisert replikk at «Adrian nailer fotball» i sesong 1. Det sier som regel ikke fotballinteresserte.

LÆRERSTUDENT. Under innspilling av sesong 2 av Heimebane, var det en utfordring for Endre å balansere HVL-studiet og skuespillerjobben.

Endre forklarer hvordan han ikke trengte engasjement innen fotball for å fremstå giret under «kampene». Da de spilte inn scener på tribunen, var det ikke en ekte kamp foran dem. I realiteten trengte det ikke en gang å være en fotball fremfor dem. En fra crewet løp frem og tilbake for å demonstrere hvor de skulle holde blikket.

– Til slutt tok han fra crewet hendene opp og vi skulle rope «woho».

På tross av Heimebane-suksessen har Hagerup andre planer enn skuespilleryrket.

– Det er nok mange som har vært innom tanken på å bli skuespiller, men det er ganske få som realistisk har tenkt at de skal bli det. Lærer er det jeg skal bli.

Ut fra å ha hørt andres erfaringer, mener Hagerup at skuespilleryrket er noe de proffe må vie livet sitt til. Personlig synes han skuespill er kjekt, men ønsker ikke å dedikere livet sitt til det.

