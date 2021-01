For studentene var 2020 preget av restriksjoner, digital undervisning og sosial nedstenging. Når man blir sittende hjemme, og de sosiale møteplassene blir borte, er det kanskje ekstra utfordrende å være student. Sammen er takknemlig for at Bergen Studentidrettslag (BSI) og resten av studentidrettslagene skaper viktige sosiale arenaer for studentene, og er med på å gjøre studiehverdagen bedre.

For Sammen Trening har det også vært et svært krevende år, men vi har gjennom hele året gjort alt vi kan for å tilrettelegge slik at studentene har et treningstilbud tilpasset situasjonen. Streaming av gruppetimer, systemer for antallsbegrensninger, ekstra renhold, smittevernvakter og utendørs gruppetimer er noe av det som har preget året. Når treningssentrene var nedstengt i en lenger periode i vår, ga vi også studentene kompensasjon for dette. Når vi under høstens smittetopp også ble pålagt å stenge ned i en måned , gir vi studentene som også kjøper medlemskap for vårsemesteret en ekstra måned slik at de kan trene i juli måned i en forhåpentligvis bedret situasjon.

Vårt mål er både nå og i fremtiden å kunne tilby et godt treningstilbud til studentene, med både treningssenter, svømmehall, klatring, squash og idrettshaller. Vi vil hele tiden vurdere tilbudet vi gir opp mot kostnaden studentene betaler, det vil vi også fortsette med utover våren. Vi ønsker også å gi studentene forutsigbarhet. Dessverre er vi inne i en tid med lite forutsigbarhet, og mye er utenfor vår kontroll.

Likevel gjør vi alt vi kan med det vi kan kontrollere. Derfor stod vi i høst på sammen med Studentidrettsrådet for å åpne hallen på Studentsenteret igjen, når UiB trengte å stenge grunnet eksamensavvikling. Vi puttet inn egne ressurser for å rydde hallene etter eksamen, slik at idrettslagene kunne trene en ekstra måned. Derfor brukte vi også mye ressurser i høst på å organisere hallbruken, slik at vi kunne holde åpent for idrettslagene, fordi vi vet hvor viktig denne sosiale arenaen er.

Det er viktig å huske på forskjellen mellom å være støttemedlem fordi treningstilbudet er stengt, og det at man ikke kan trene med laget sitt fordi breddeidretten er nedstengt. Treningssentrene var i høst stengt i til sammen fire uker. Breddeidretten var nedstengt lenger. Breddeidretten er enda nedstengt, men treningstilbudet er helt åpent. BSI sine medlemmer har mulighet til å drive egentrening i idrettshallene eller på treningssenteret, men det må foregå individuelt. Det er derfor all grunn til å anbefale et treningsmedlemskap hos Sammen Trening.

At studentidretten burde være høyt på prioriteringslisten ved åpning av idrett er det ingen tvil om. Når det skjer, er Sammen Trening forbedret på å ta imot idrettslagene også. Sammen med Studentidrettsrådet vil vi da legge til rette for trygg aktivitet, og kommer til å trenge hjelp fra studentidrettslagene for å sørge for at alle følger de retningslinjer og smitteinstrukser som da kommer. Frem til det håper vi at alle nytter seg av det treningstilbudet som er åpent!

Kommentarer

kommentarer