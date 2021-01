Bergen Studentidrettslag (BSI) sine studentmedlemmer vil ikke Trene Sammen for 1275 kroner som støttemedlemmer ett semester til. Det skal i det minste gis lettelser for forrige halvårs støttemedlemsskap.

Først og fremst er det uttrykt en del bekymringer fra våre studentmedlemmer om hva som vil skje treningsmessig dette semesteret. Dere har selvfølgelig ingen kontroll over smittesituasjonen, men det vil komme betydelige midler inn til dere fra våre medlemmer og da har dere et ansvar for forutsigbarheten i medlemskapet. Bergen Studentidrettslag (BSI) stilte klare spørsmål til Sammen forrige Studentidrettsrådsmøte i desember, om hvordan man skulle gjøre opp for støttemedlemskapet hos dere forrige halvår. Intet svar kom det fra Sammen om lettelser, og det skaper usikkerhet hos studentmedlemmene våre.

Disse 1275 kronene som vi investerer i et medlemskap hos Trene Sammen er ikke penger en student har råd til å kaste bort, når mange står uten deltidsjobb ved siden av studiet sitt. Studenter som var medlem vårsemesteret 2020 hos Trene Sammen fikk høstsemesteret 2020 redusert medlemsprisen til 900 kroner på grunn av de utelatte treningsmulighetene. Nå har vi igjen vært støttemedlemmer hos dere deler av september, oktober og november i 2020, med de samme utelatte treningsmulighetene. Dette semesteret har dere ikke gitt noen klare hensiktsmessige lettelser i medlemskapet, og det bekymrer oss i BSI.

Jeg som leder har et ansvar for å komme med anbefalinger om hva våre medlemmer bør forvente seg når de er medlem av BSI. En av anbefalingene har alltid vært å være medlem av Trene Sammen hvis man skal bedrive aktiviteter gjennom BSI som krever bruk av deres haller. Men hvis det ikke kommer en garanti om bedre treningsmuligheter, i det minste en lettelse til alle støttemedlemmene slik dere hadde forrige semester, så er vi i hovedstyret usikre på om det er hensiktsmessig å anbefale 1275 kroner for et nytt støttemedlemskap hos Trene Sammen.

Studentidretten og studenter har tatt en stor del av dugnaden på sine skuldre, særlig økonomisk, og det å forvente at man skal fortsette å tyne lommeboken til studentindivider er urimelig. BSI består av over 2000 studentmedlemmer og vi regner med at minst halvparten av disse har et medlemskap hos dere. Det vil aldri være de rike som blør mest i en krise, og det at dere hastet inn force majeure med «pandemi» i parentes i kontrakten deres forrige år, bør gi den parten som tar på seg kontraktsrisikoen en viss lettelse dette året også. At denne dugnaden rammer oss alle bør gjøre det prisverdig for Sammen å være på lag med studenter som vil trene hos dere til en rimelig støttemedlemspris.

Bård Johansen, driftsoperatørene ved UiB, og jeg stod sammen og ryddet idrettshallen på Studentsenteret forrige halvår for å få studentidretten fortest mulig i gang. Kan vi få fortgang i denne problematikken og? BSI håper vi kan gjøre dugnaden Sammen.

LES OGSÅ:

Kommentarer

kommentarer