Mange nordmenn var i julen klistret til tv-skjermen for å følge med på VM i sjakk. Blant de fire norske håpene, var NHH-student Benjamin Haldorsen (23).

Haldorsen, opprinnelig fra Bergen, studerer til daglig på Norges Handelshøyskole, hvor han går tredje året.

Ved siden av studiene er han en av landets beste i sjakk og i julen var han med i sitt første VM.

Begynte som fireåring

Haldorsen begynte sjakk-karrieren i det små allerede som fireåring, etter at faren introduserte han og søsknene for spillet. Han ble ekstremt interessert allerede som liten gutt.

– Jeg ble helt hektet liksom, forteller Haldorsen.

FOTO: Tekla Vollen

Han spilte mye mot foreldrene i starten, og endte fort opp med å bli mye bedre enn dem.

– Det endte opp med at jeg flyttet brikker for begge parter når jeg spilte mot dem.

Da han var 6 år, begynte han i Bergens Schakklub, men det var først etter videregående at han begynte å ta det mer seriøst.

– Tidligere det hadde jeg ingen superseriøs tilnærming til det, og så mer på sjakk som en hobby.

VM og dramatisk skitur

Fra å ha det som hobby i mange år, har han nå deltatt i sitt første VM. Forberedelse før ble det ikke stort av, da han hadde eksamen kun 6 dager før.

– Det gikk ikke så bra i starten. Jeg var litt rusten, men det kom seg etter hvert.

Haldorsen forteller at konkurransen og nivået var høyt, noe som førte til at han tapte en del. Når man ikke er vant til å tape så mye forteller han at man kan fort gå på en «tilt»; at en ikke spiller på sitt beste nivå, taper mye og derfor får dårlig selvtillit.

– Du blir jo klink tiltet på ett eller annet tidspunkt.

GÅ PÅ EN TILT. I VM er det lett å «gå på en tilt» i følge Haldorsen.

Det var ikke bare sjakken som fikk oppmerksomhet i media. Haldorsen var også på skitur med verdensstjernen Magnus Carlsen – en tur som fikk mye oppmerksomhet i pressen. Haldorsen kan avsløre at det var en bra skitur med fine forhold.

– Tipper det er det fineste Kasakhstan har å by på omtrent, sier Haldorsen med et smil.

Grunnet en trafikkulykke sto de et øyeblikk bom stille på tilbaketuren, noe som medførte at de kom tilbake til konkurransene i seneste laget. Carlsen med kun 40 sekunder igjen i åpningspartiet.

– Vi burde selvfølgelig lagt til bedre tid.

Ønsker å bli stormester

Nå er Haldorsen med i Magnus Carlsens sjakklubb, Offerspill, hvor det er gode støtteordninger for talenter.

I dag har Haldorsen tittelen internasjonal mester, men målet hans er å få den anerkjente tittelen som stormester. Det er den høyeste tittelen man kan få innen sjakk.

– Du må ha over 2500 i rating, nå har jeg 2445.

INTERNASJONAL MESTER. Haldorsen har tittelen internasjonal mester i sjakk. Målet er å bli stormester.

Det høres kanskje ut som en enkel affære, men jo høyere sum man har, jo vanskeligere er det å få den enda høyere.

– Det har stagnert litt nå, så for å nå målet må jeg rett og slett legge inn mer tid.

Ikke alltid lett å kombinere med studie

Haldorsen går i dag sitt tredje år på NHH. Tilværelsen med å være fulltidsstudent prøver han å kombinere med sjakken så godt som mulig – selv om det er krevende. .

– Det går litt på samme kapasitet; hvis jeg jobber mye med skole er jeg ikke så interessert i å dra hjem og begynne med sjakk. Begge deler er liksom hjernetrim.

Han har prøvd å løse dette med å være pragmatisk. De første to månedene av semesteret har han reist mer og spilt sjakk, mens nærmere eksamen har tiden gått over til studier.

– Det har altså i perioder vært seriøst. I andre perioder har jeg nesten blitt nødt til å kutte det helt ut.

Kommentarer

kommentarer