Jeg oppfordrer ofte til drikkeleker, jeg oppfordrer til å ta shots, og jeg oppfordrer til at folk får samme promille som meg. Jeg beklager for at det får noen til å føle seg presset til å gjøre som jeg sier.

En fersk undersøkelse fra Vinmonopolet viser at hele 82 prosent av norske studenter opplever det vi kaller drikkepress fra sine medstudenter. Jeg vil påstå at de aller fleste studenter kjenner seg igjen i dette, og har opplevd en eller annen form for drikkepress.

Kanskje noen har tatt initiativ til en drikkelek som man føler man må være med på, eller kanskje en venn spør i vantro «hva faen, skal du ikke drikke i kveld!?»

På lik linje med at de aller fleste studenter har opplevd drikkepress, tror jeg ganske mange studenter har vært med på å utøve drikkepress, enten det er bevisst eller ubevisst.

Les: Jeg anbefaler hva jeg vil, Akademika.

Jeg er absolutt en av disse. Jeg tar ofte initiativ til drikkeleker, jeg syns det er kjipt å ta shots alene, og jeg syns det er hyggelig at de jeg er sammen med har lik promille. Men, det betyr på ingen måte at jeg ønsker å tvinge de rundt meg til å like det samme.

Jeg har ingen problemer med å være på sammenkomster med noen som velger å være edru, og har ingen fordommer mot de som ikke drikker. Selv om jeg vet jeg har forårsaket drikkepress har jeg aldri ønsket å presse noen ut av deres komfortsone, i alle fall ikke med vilje.

For å være helt ærlig syns jeg det er vanskelig å vite hvor grensen går mellom faktisk drikkepress og et harmløst «drikkenudge», og føler derfor jeg må spørre: Hva er egentlig drikkepress?

Rustelefonen skriver på sine nettsider at «drikkepress vil si at andre forsøker å presse, overbevise, eller overtale andre til å drikke alkohol.»

En slik definisjon, til tross for at den er ganske rett fram, kan tolkes på flere måter. Når man føler seg presset til å drikke og hvordan man håndterer drikkepresset varierer jo fra person til person.

Les: Er ikke singel godt nok?

Noen har ingen problemer med å takke nei til ølen de blir tilbudt eller drikke brus på vors, mens andre har store vansker med å være den i gruppa som ikke drikker. Frykten for å bli sett på som festbrems eller kjedelig kan komme snikende på, og det kan kjennes ensomt å være den eneste som sier nei.

I 2018 viste en undersøkelse gjennomført av Ipsos på oppdrag fra Blå kors at hele én av fem studenter sier de drikker ufrivillig. De vil altså heller drikke alkohol enn å forklare hvorfor de ikke drikker. I tillegg viste samme undersøkelse at tre av ti syns det er ubehagelig å takke nei til alkohol.

Sånn skal det ikke være. Ingen skal føle at de blir tvunget til å drikke, spesielt når de egentlig ikke har lyst. Men, siden hva man anser som drikkepress varierer fra person til person er det ikke alltid like lett å vite når man selv forårsaker drikkepress.

For noen kan spørsmålet «Vil du ha en øl?» føles som drikkepress. Man er redd for hva slags reaksjoner man kan få dersom man sier nei, så man føler på presset til å si ja. For meg, som lett kan finne på å stille dette spørsmålet, er det på ingen måte meningen å legge det presset på personen jeg spør.

Jeg vil derfor komme med en oppfordring til deg, som selv om det ikke er vondt ment, utøver drikkepress. Tenk deg godt om neste gang du tar initiativ til en drikkelek, tilbyr noen en shot, eller irriterer deg over at vennen din ikke vil drikke. Uansett hva slags verdier man har og uansett hvor komfortabel man er med personen som spør, er det faktisk ikke alltid så enkelt å bare si nei.



Kommentarer

kommentarer