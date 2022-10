Onsdag denne uken ble Studentlekene Bergen Challenge 2022 dødset i gang i ADO Arena. Studenter fra hele landet er samlet i Bergen for å delta.

Det er studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH) som har stått for arrangeringen av Studentlekene i år. Konseptet er nasjonalt og blir arrangert i ulike byer i regi av Norges Studentidrettsforbund og ulike studentidrettslag.

Drevet av frivillighet

Leder for Studentlekene i Bergen og NHH-student, Olve Bjørke Wergeland, forteller at det er omtrent 600 frivillige studenter bak arrangementet. Det synes han er ekstra stas i frivillighetens år.

– Det er ekstra passende at det er frivillighetens år i år og at vi har 600 frivillige, samme år som vi slår deltakerrekord.

FORNØYDE. Leder for Studentlekene, Olve Bjørke Wergeland, er fornøyd med antall frivillige og deltagere. Her med eksternsjef, Sofie Amalie Nordal Vik.

Bergens deltagerrekord slår også deltakerrekorden til Trondheim, som ifølge Wergeland var et mål de satte seg tidlig. Han sier at de har likevel måttet jobbe for deltakerrekorden, og rekruttering har derfor vært et stort fokus for dem.

OVER TJUE IDRETTER. Studentene kunne delta i over 20 idretter under Studentlekene.

Bergen har arrangert studentleker siden 2011, annethvert år fra 2012. I 2020 måtte arrangementet avlyses, noe som ifølge lederen har vært en utfordring også i år.

– Studenter er jo på en måte rett inn i studentlivet og rett ut igjen. Så det at man avlyser ett år, og at det er fire år siden sist, har veldig stor betydning for på en måte merkevaren og hva folk har hørt om arrangementet.

De 25 idrettene er spredd på ulike arenaer rundt omkring i Bergen. På Åsane arena finner vi idretter som beach-håndball, squach og klatring. I sandhallen er det strandstemning, med høy musikk og et forheng som er et forsøk på å gi en illusjon av bra vær – selv i Bergen.

Døren til kanonballturneringen er det umulig å gå forbi – det virker som kanonballspillerne tar sporten på alvor. Her var det ingen som hadde planer om å tape.

– Jeg føler ikke man må være best for å bli med

Klatring er en av de mindre idrettene, med en annen stemning enn på kanonballbanen. Henrik Haug (22), maskiningeniørstudent ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), og Siver Sjumarken (23), pedagogikkstudent ved Universitetet i Bergen (UIB), er to av deltakerne i klatring. De er her for å ha det gøy og har holdt på med klatring i tre-fire år.

LAVTERSKEL. Deltagerne i Studentlekene synes det er gøy at konkurransene er lavterskel

– Det er gøy å ha litt konkurranser, men at det også er lavterskel, så jeg føler ikke man må være best for å bli med, sier Haug.

Sjumarken sine forventninger er høyere til selve arrangementet enn til egen prestasjon.

– Jeg har ikke så høye forventninger til egen prestasjon i klatring, men veldig store forventninger til egen prestasjon på banketten, legger Sjumarken til med et smil.

Alle heier på alle

HVL-studentene Maia Tøndel Hammer (21) og Inga Karoline Jenssen (23) er relativt nye til klatresporten.

– Det er konkurranser, men alle heier på alle, sier Hammer.

Begge synes klatring er veldig gøy, og Jenssen poengterer at det er en idrett hvor man ser veldig lett progresjon. Jentene gleder seg til å konkurrere i både buldring og led, og i tillegg være med på de sosiale arrangementene som skjer på kveldstid. Når de ikke konkurrerer selv ser de gjerne på de andre klatrerne:

– Det er jo gøy å følge med på de andre også, sier Jenssen.

