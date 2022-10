Det bekrefter styreleder i Sammen, Amalie Lunde, på et møte i Velferdstinget Vest (VT Vest) i dag.

Forbudet fjernes blant annet etter stor oppmerksomhet rundt forbudet etter flere saker i Studvest.

Når forbudet skal fjernes er foreløpig ikke klart, men ifølge Lunde skal det utarbeides nye retningslinjer så fort som mulig.

– Vi har forståelse for de reaksjonene vi har fått på singletforbudet, og velger derfor å fjerne det nå, sier Lunde til Studvest.

FORBUD. Styreleder i studentsamskipnaden Sammen bekrefter at Sammen fjerner singletforbudet, så fort som mulig. ARKIVFOTO: Truls Skram Lerø

– Glad for at Sammen har lyttet

En som har engasjert seg i singletforbudet, er NHH-student Juni Holberg. Hun reagerte kraftig på responsen hun fikk fra Sammen i en Studvest-sak, da hun var kritisk til forbudet i sosiale medier.

– Forbudet har kun bidratt til økt oppmerksomhet rundt kropp. Dersom Sammen mener at dette med kleskoder er så problematisk i strykeavdelingene, så må får de heller være mer til stede der, mener Holberg.

REAKSJON. I en Studvest-sak fra mai reagerer NHH-student Juni Holberg på responsen hun fikk fra Sammen vedrørende singletforbudet. ARKIVFOTO: Lukas Hauge Klemsdal

Hun er nå fornøyd med at Sammen endelig har lyttet til studentdemokratiet.

– Endelig har Sammen gjort det de skal, og hørt på Velferdstinget sitt vedtak fra før sommeren.

Det var i mai VT Vest vedtok å gå inn for å fjerne forbudet. Det var delegasjonen fra Norges Handelshøyskole (NHH) som fremmet resolusjonen.

– I dag er en seier for en liten sak som har stor betydning for mange studenter. Vi i SPU er glade for at Sammen lytter til studentene og fjerner det gammeldagse forbudet. Det viser at det lønner seg å engasjere seg i studentdemokratiet og si ifra når man mener noe, skriver leder av Studentpolitisk Utvalg (SpU) på NHH, Elisabeth Fjelltun Nilsen, i en melding til Studvest.

SEIER. Leder for Velferdstinget, Ida Lutro, sier fjerningen av singletforbudet er en seier for VT. ARKIVFOTO: TRULS SKRAM LERØ

Også leder for VT Vest, Ida Lutro, er fornøyd med Sammen sin avgjørelse.

– Dette er en seier for VT. Vi er glad for at Sammen har lyttet på våre innspill og gjort endringer i regelverket sitt.

Lunde fra Sammen-styret sier de kommer til å ha andre holdningskampanjer mot kroppspress.

– Målet med våre retningslinjer er å bidra til et positivt miljø på treningssentrene våre, og vi kommer til å følge tett med på om oppheving av dette forbudet endrer miljøet på våre treningssentre, sier hun og legger til:

– Vi vil fortsatt ha noe i retningslinjene om bekledning. Hvordan dette skal formuleres vil bli bestemt i samråd med Velferdstinget.

Omdiskutert forbud

Sammen singletforbud har skapt mye debatt de siste årene. I det nåværende trivselregelementet heter det at «singlet, sports-bh, eller annet treningstøy som eksponerer unødvendig mye hud» ikke er tillatt i styrke- og kondisjonsarealene.

Den nye formuleringen er nå at treningstøy hovedsakelig skal dekke mage/rygg og rumpe. Det er ikke tillatt å trene i sports-BH eller i bar overkropp.

– Nå legger vi oss mer på linje med andre treningssenterene og studentsamskipnadene, sier Lunde til Studvest.

I tillegg til Holberg, har studenten Fadumo Sulub reagert på forbudet, som også mener det fremstår urettferdig.

– Hvorvidt dette faktisk stemmer har vi ingen dokumentasjon på, sa Solfrid Bratland-Sanda, professor ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge, på spørsmål om hvorvidt det er mulig å trekke linjer mellom kroppspress og singletforbud spesifikt.

